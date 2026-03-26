|
Cor
18:33
Ancora sigilli al Magic Beach
Sotto sequestro stabilimento balneare sul Lido di Alghero. Analoga vicenda era accaduta nel 2023, in seguito revocata dopo l´impugnazione dell´atto
ALGHERO - «Bene sottoposto a sequestro penale preventivo, ai sensi dell’ art. 321 del Codice di Procedura Penale, disposto dal Gip di Sassari con decreto in data 26/3/2026». Nuova querelle giudiziaria per lo storico stabilimento balneare sul lido di Alghero. Apposti da parte dei competenti uffici della Capitaneria di Porto i sigilli questa mattina, al Magic Beach, stabilimento balneare in attività in Riviera del Corallo dagli anni '80. Analoga vicenda era accaduta nel 2023.