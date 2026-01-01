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Cor 11:26
KickJitsu, 15 medaglie per il team Tarantini
Gli atleti sassaresi tornano a casa con 7 ori, 3 argenti e 5 bronzi. Sui tatami le cinture gialle, arancioni e verdi
KickJitsu, 15 medaglie per il team Tarantini

SASSARI - Quindici medaglie e tanti giovani all’esordio: il Tarantini Fight Club torna dai Campionati regionali di KickJitsu con un bilancio positivo e indicazioni utili per il lavoro futuro. La competizione si è svolta nei giorni scorsi nella palestra comunale di Valledoria, promossa dal comitato regionale di Federkombat e organizzata dal Team Predators guidato da Renato Sedda. Sul tatami sono saliti soprattutto i giovani atleti delle cinture GAV — gialle, arancioni e verdi — impegnati in una giornata pensata per la crescita tecnica e il confronto sportivo.

Il gruppo sassarese, seguito dai tecnici Michela Demontis e Franco Fois, ha chiuso la trasferta con 15 medaglie complessive: 7 ori, 3 argenti e 5 bronzi. Un risultato costruito attraverso prestazioni ordinate e una buona gestione degli incontri da parte dei più giovani. La KickJitsu resta una disciplina utile per chi muove i primi passi negli sport da combattimento. Alterna fasi di striking e di lotta e rappresenta una base formativa per chi, nel tempo, punta alle arti marziali miste.

La giornata di Valledoria si chiude così con un bilancio positivo per il club di via Venezia, tra medaglie, esperienza sul campo e nuove indicazioni per il lavoro in palestra. «Queste gare - afferma il maestro Angelo Tarantini - servono soprattutto ai ragazzi per fare esperienza. Il risultato conta, ma ancora di più contano l’apprendimento e il confronto con altri team. La KickJitsu è una disciplina formativa e, se praticata con metodo, diventa una buona base per il percorso nelle MMA».
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