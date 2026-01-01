S.A. 8:00 13,3 milioni alle società sportive sarde nel 2026-28 La Giunta regionale ha approvato in via definitiva il Piano triennale dello Sport 2026 -2028 e il programma annuale 2026, che finanzia le attività di atleti e società



CAGLIARI - Dopo il via libera della commissione Salute in Consiglio, la Giunta regionale ha approvato in via definitiva il Piano triennale dello Sport 2026 -2028 e il programma annuale 2026, che finanzia le attività di atleti e società. «Il provvedimento – ha affermato l’assessora dello Sport, Ilaria Portas – prevede una dotazione finanziaria per quest'anno di oltre 13,2 milioni, 1,1 in più rispetto allo stanziamento dello scorso anno. Un grande lavoro è stato fatto da parte della Regione e dell’assessorato, in collaborazione con il Comitato regionale dello Sport. Maggiori risorse permetteranno di soddisfare più esigenze: ogni euro speso nello sport è un euro in meno sulla sanità».



Le risorse saranno utilizzate per consentire la partecipazione di squadre e atleti ai campionati nazionali (3,9 milioni), l'organizzazione di manifestazioni sportive di rilievo nazionale e internazionale (3,5 milioni), il sostegno alle attività istituzionali di federazioni ed enti (500mila euro), i campionati nazionali di calcio a undici per il 2026/2027 (1milione 900mila euro), le attività sportive giovanili (2 milioni), le trasferte singole in territorio extraregionale (1milione 900mila euro).



«Rispetto allo scorso anno ci sono alcune novità – ha spiegato la titolare dello Sport – la più importante riguarda la modifica dei criteri di ripartizione dei contributi per l'organizzazione di eventi sportivi, concordata con il Comitato regionale dello sport e con la conferenza regionale. I contributi saranno assegnati tenendo conto solo dei punteggi maturati ed eliminando una parte discrezionale».