Alguer.itnotiziesardegnaSportVela › La 38esima America’s Cup parte dalla Sardegna
Cor 10:30
La 38esima America’s Cup parte dalla Sardegna
La notizia era trapelata da qualche giorno ma adesso c´è la conferma ufficiale direttamente dall’assessore al Turismo della Regione Sardegna, Franco Cuccureddu
La 38esima America’s Cup parte dalla Sardegna

CAGLIARI - La conferma arriva direttamente dall’assessore al Turismo della Regione Sardegna, Franco Cuccureddu, che dai social annuncia come «dopo mesi complessi di trattative con gli organizzatori, il team New Zealand, il Governo italiano», l’assessorato ha «sottoscritto l’accordo per ospitare la prima regata preliminare della 38esima America’s Cup; che assegnerà il titolo a Napoli nel luglio 2027».
