Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziecagliariSportTennis › Itf Forte Village, Giorgia Pedone firma la doppietta
Red 12:43
Itf Forte Village, Giorgia Pedone firma la doppietta
Dopo aver vinto il torneo di doppio, la tennista siciliana centra il successo anche nel singolare
Itf Forte Village, Giorgia Pedone firma la doppietta

Giorgia Pedone porta a casa il titolo nel singolare femminile del quinto Itf Combined in corso di svolgimento sui campi in terra battuta di Santa Margherita di Pula, che rientra nella manifestazione "Forte Village Tennis Project", organizzata dalla Forte Village Sports Academy con il supporto dell'Assessorato regionale del Turismo, Artigianato e Commercio. Accreditata della terza testa di serie, la tennista siciliana ha regolato 6-4, 6-1 in finale Deborah Chiesa.

Per lei è una doppietta visto che, proprio in coppia con Chiesa, ha conquistato anche il torneo di doppio. Al via oggi, con il primo turno delle qualificazioni maschili, il sesto Itf Combined, che conclude il ciclo primaverile dei tornei internazionali sui campi del Forte Village.

Nella foto: premiazione per la vincitrice Giorgia Pedone
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
21:06
Itf Forte Village, vittoria ucraina nel singolare maschile
Eric Vanshelboim conquista il titolo del quinto Itf Combined in corso di svolgimento sui campi in terra battuta di Santa Margherita di Pula, che rientra nella manifestazione "Forte Village Tennis Project", organizzata dalla Forte Village Sports Academy con il supporto della Regione
1/5Itf Forte Village, Ciavarella in finale
30/4Itf Forte Village, due italiani in semifinale
29/4Itf Forte Village, poker azzurro nei quarti
28/4Itf Forte Village, nove azzurri agli ottavi
27/4Itf Forte Village, qualificati sei italiani
27/4Itf Forte Village, tredici italiani in corsa per il main draw
26/4Successo croato nell´Itf Forte Village
25/4Itf Forte Village, vince Francesco Forti
24/4Itf Forte Village, finale maschile tutta tricolore
24/4Finale italiana nell´Itf Forte Village
« indietro archivio tennis »
3 maggio
Sassari: schianto all´alba con l´autobus
3 maggio
Posidonia, Pirisi: svolta per Alghero
2 maggio
Bar chiuso a Capo Caccia: intollerabile



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2026 Mediatica SRL - Alghero (SS)