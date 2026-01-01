Red 12:43 Itf Forte Village, Giorgia Pedone firma la doppietta Dopo aver vinto il torneo di doppio, la tennista siciliana centra il successo anche nel singolare



Giorgia Pedone porta a casa il titolo nel singolare femminile del quinto Itf Combined in corso di svolgimento sui campi in terra battuta di Santa Margherita di Pula, che rientra nella manifestazione "Forte Village Tennis Project", organizzata dalla Forte Village Sports Academy con il supporto dell'Assessorato regionale del Turismo, Artigianato e Commercio. Accreditata della terza testa di serie, la tennista siciliana ha regolato 6-4, 6-1 in finale Deborah Chiesa.



Per lei è una doppietta visto che, proprio in coppia con Chiesa, ha conquistato anche il torneo di doppio. Al via oggi, con il primo turno delle qualificazioni maschili, il sesto Itf Combined, che conclude il ciclo primaverile dei tornei internazionali sui campi del Forte Village.



Nella foto: premiazione per la vincitrice Giorgia Pedone