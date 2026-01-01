Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziecagliariSportTennis › Itf Forte Village, vittoria ucraina nel singolare maschile
Red 21:06
Itf Forte Village, vittoria ucraina nel singolare maschile
Eric Vanshelboim conquista il titolo del quinto Itf Combined in corso di svolgimento sui campi in terra battuta di Santa Margherita di Pula, che rientra nella manifestazione "Forte Village Tennis Project", organizzata dalla Forte Village Sports Academy con il supporto della Regione
Itf Forte Village, vittoria ucraina nel singolare maschile

L'ucraino Eric Vanshelboim conquista il titolo nel singolare maschile del quinto Itf Combined in corso di svolgimento sui campi in terra battuta di Santa Margherita di Pula, che rientra nella manifestazione "Forte Village Tennis Project", organizzata dalla Forte Village Sports Academy con il supporto dell'Assessorato regionale del Turismo, Artigianato e Commercio. Accreditato della quarta testa di serie, Vanshelboim ha superato 5-7, 6-2, 6-3 in finale Niccolò Ciavarella.

Nel doppio, successo pieno per Marco Furlanetto e l'elvetico Nicolas Parizzia, che hanno battuto 6-3, 6-4 il bulgaro Yanaki Milev e al serbo Stefan Popovic. E nel torneo femminile sarà doppietta tricolore. Giorgia Pedone e Deborah Chiesa, che hanno conquistato insieme il titolo del doppio, si sfidano domani nella finale del singolare (ore 10).

La testa di serie numero 3 Pedone ha eliminato 6-3, 6-4 la numero 1 del seeding, la francese Selena Janicijevic, mentre Chiesa ha regolato con un doppio 6-1 la numero 2, la romena Elena Ruxandra Bertea.

Nella foto: Premiazione per il finalista Niccolò Ciavarella e per il vincitore Eric Vanshelboim
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
12:43
Itf Forte Village, Giorgia Pedone firma la doppietta
Dopo aver vinto il torneo di doppio, la tennista siciliana centra il successo anche nel singolare
1/5Itf Forte Village, Ciavarella in finale
30/4Itf Forte Village, due italiani in semifinale
29/4Itf Forte Village, poker azzurro nei quarti
28/4Itf Forte Village, nove azzurri agli ottavi
27/4Itf Forte Village, qualificati sei italiani
27/4Itf Forte Village, tredici italiani in corsa per il main draw
26/4Successo croato nell´Itf Forte Village
25/4Itf Forte Village, vince Francesco Forti
24/4Itf Forte Village, finale maschile tutta tricolore
24/4Finale italiana nell´Itf Forte Village
« indietro archivio tennis »
3 maggio
Sassari: schianto all´alba con l´autobus
3 maggio
Posidonia, Pirisi: svolta per Alghero
2 maggio
Bar chiuso a Capo Caccia: intollerabile



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2026 Mediatica SRL - Alghero (SS)