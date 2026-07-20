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La Nuit des Étoiles, successo dirompente
La Nuit des Étoiles, successo dirompente

OLBIA - Il successo de "La Nuit des Étoiles" si conferma anche nella terza edizione. Ieri sera Olbia ha risposto in maniera dirompente, riempiendo con entusiasmo il parterre dell’Arena Teatrale Molo Brin. Un trionfo sia in termini di presenza di pubblico che dal punto di vista mediatico, per un evento capace di completare con la sua unicità il programma dell’estate culturale della Sardegna. Al termine dello spettacolo, plasmato dalla direttrice artistica da Mavi Careddu e condotto da Anbeta Toromani, il pubblico ha tributato una lunghissima standing ovation ai tanti interpreti d’eccezione che si sono alternati in scena. Numerose ovazioni hanno anche salutato le singole esecuzioni delle étoiles in un programma che ha regalato momenti di pura magia, alternando capolavori del repertorio classico a coreografie contemporanee. 

«Voglio ringraziare veramente tutti - dice la direttrice artistica Mavi Careddu - a partire dai meravigliosi artisti per la bellezza che hanno portato su questo palcoscenico, il Comune di Olbia e la Fondazione di Sardegna per l’attenzione, per la sensibilità e per il supporto tutti i nostri sponsor, tutti coloro che hanno collaborato e lavorato duramente per la realizzazione di questa serata e Anbeta per aver accompagnato magnificamente questa terza edizione de La Nuit des Étoiles. Soprattutto voglio ringraziare il pubblico, accorso così numeroso, questo è un segnale bellissimo per noi: il mio intento era quello di portare la grande danza in città, al centro, spostarla un po’ dai teatri e portarla in mezzo alla gente e penso che ci siamo riusciti. Il mio augurio è di poterci ritrovare il prossimo anno per la quarta edizione della Nuit in occasione della XXVIII Vetrina Coreografica di Danza».

La Nuit des Étoiles è stata anche il galà della XXVII edizione della Vetrina Coreografica di Danza, evento storico nel panorama artistico italiano, in scena dal 17 al 19 luglio, realizzato con il sostegno del Comune di Olbia e della Fondazione di Sardegna.
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