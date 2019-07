Condividi | S.O. 11:00 Sulla 4 Corsie Alghero-Sassari, il consigliere comunale Pietro Sartore taglia corto e chiede a tutti, anzichè polemizzare sul nulla, di guardare, leggere e studiare le 70 pagine di parere emesso dalla commissione Via il 5 luglio Conoci, Trova e Psd´Az a ripetizione



ALGHERO - «Piuttosto che produrre comunicati di attacchi personali, sarebbe bene che si impiegasse il tempo a studiare gli atti. Ci sono 70 pagine di parere emesso dalla commissione Via il 5 luglio che, invece, di perdere tempo in sterili polemiche politiche, andrebbero al più presto letti». Pietro Sartore taglia corto e ribatte al consigliere del Psd'Az,



In essi - sottolinea Sartore in estrema sintesi - si afferma che visti i flussi di traffico non c'è bisogno di una strada a 4 corsie, ma che è più che sufficiente il completamento della SS 291 Sassari-Alghero con un lotto a 2 corsie (oltre ad alcune altre simpatiche chicche tra cui la realizzazione di una galleria sotto Monte Agnese). «Il Sindaco, il consigliere Trova, il PsdAz e tutti coloro che si stanno producendo in comunicati approssimativi senza aver letto le carte è bene, dunque, che prima se le studino».



«Sappiano fin da subito che l'unica possibilità di superare il parere della commissione è data al presidente del Consiglio dei Ministri, che può avocare a se la decisione e superare la commissione Via; ma giusto perché non ci si illuda che sia tutto semplice questa è una procedura che si è verificata una sola volta. Per lavorare affinché sia riconosciuto il nostro diritto ad avere una strada a 4 corsie dobbiamo, pertanto, essere oltremodo uniti perché a Roma sia chiaro che non accetteremo ulteriori prese in giro. Il Sindaco ci dica quali iniziative intende intraprendere; noi ci saremo anche se la scelta fosse semplicemente una marcia silenziosa» conclude Pietro Sartore (nella foto).