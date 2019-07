Condividi | Red 9:22 Grande successo del torneo di Doppio giallo in notturna fisputato sui campi in green set del Tc Alghero. Per una settimana, sono state quarantacinque gli atleti, alcuni tesserati con circoli di Sassari, che si sono dati battaglia in un torneo con la formula del long-set a 9game. Vittoria per Tony Castigliego e Pietro Saba Doppio giallo: successo a Maria Pia



ALGHERO - Grande successo del torneo di "Doppio giallo" in notturna disputato sui campi in green set del Tc Alghero. Per una settimana, sono state quarantacinque gli atleti, alcuni tesserati con circoli di Sassari, che si sono dati battaglia in un torneo con la formula del long-set a 9game.



Il torneo si è concluso con la vittoria della coppia formata da Tony Castigliego e Pietro Saba, che in finale hanno battuto per 9-4, dopo una gran bella partita con colpi spettacolari da ambo le parti, Luciano Dettori e Giulio Leone (ripescato dal primo turno). Un plauso anche ai semifinalisti Antonello Alias, Francesco Fiori, Daniele Simbula e Stefano Sotgiu, ed a tutti i partecipanti, che si sono dati battaglia fino all’ultima voleè.



Dopo la finale, cerimonia di premiazione sul campo 1. Da lunedì 19 agosto, è in programma un altro torneo di doppio giallo per gli amanti della terra battuta. A breve, verà pubblicato il regolamento e verranno aperte le iscrizioni.



