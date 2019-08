Condividi | Red 19:27 Mercoledì sera, per la 19esima edizione della Rassegna internazionale organistica, nella Cattedrale di Santa Maria, il musicista eseguirà composizioni di Vivaldi, Bach, Haendel e Gluck. La rassegna organizzata dall’Associazione culturale Arte in musica si conferma vetrina dei massimi virtuosi dell’organo Musica: Stefano Pellini ad Alghero



ALGHERO - Nuovo appuntamento, mercoledì 7 agosto, con la 19esima edizione della Rassegna internazionale organistica. Alle 21, nella Cattedrale di Santa Maria, ad Alghero, Stefano Pellini proporrà il concerto “Ai miei occhi e ai miei orecchi…”, un programma che comprenderà composizioni di grandi autori del XVIII Secolo, da Vivaldi a Bach, Haendel e Gluck, con un’incursione nel repertorio delle epoche successive.



La Rassegna è inserita nel cartellone del Festival del Mediterraneo 2019, organizzato e promosso dall’Associazione culturale Arte in musica, con la direzione artistica di Antonio Mura. Tutti gli eventi della kermesse godono del contributo e del patrocinio della Regione autonoma della Sardegna (Assessorato alla Cultura e Presidenza del Consiglio), della Fondazione di Sardegna e della Fondazione Alghero, affiancate dal Comune di Alghero e dalle Diocesi di Sassari e di Alghero-Bosa.



Per il concerto di mercoledì, inserito nella Rio, che vede Ugo Spanu nel ruolo di coordinatore artistico, Pellini ha preparato un programma di grande qualità: il “Concerto in Re maggiore Rv93” di Antonio Vivaldi, “Pieces for clay’s musical clock” di Georg Friedrich Haendel, “Valet will ich dir geben” Bwv736 di Johann Sebastian Bach, “Danza degli spiriti beati” di Cristoph Willibald Gluck (nella trascrizione di Marco Enrico Bossi) ed “Allegro” (dalla “Sinfonia n.2 op.20”) di Louis Vierne. L'ingresso è libero.



