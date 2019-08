video Condividi | A.B. 11:13 «Grazie sindaco è la strada giusta»

Chez Michel, Caboni chiarisce



«Lo Chez Michel continuerà a fare musica e intrattenimento è tutto in regola». L'art director dello storico bar sulla piazzetta di Alghero, lo Chez Michel, Marco Caboni, conferma pubblicamente l'interessamento del primo cittadino nella querelle che ha coinvolto i locali algheresi oggetto dell'ordinanza di chiusura (poi revocata) e lo ringrazia. «Ringrazio Conoci per aver utilizzato un metro puro. Per aver analizzato la situazione rendendosi conto che non era una cosa giusta quella che era stata fatta». Poi si rivolge ai colleghi, ammette dissapori in passato ma invita alla massima collaborazione per offrire più servizi.