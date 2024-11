GMZ 9:55 The Box, novità per Alghero

Game, cibo, musica, coworking Il progetto è senz´altro ambizioso: dare nuova vita alla città di Alghero, proponendo non solo un punto di ristoro, ma anche di ritrovo per gli amanti della tecnologia, musica, videogiochi e sport. Conto alla rovescia per l´apertura ufficiale in via Lo Frasso 5



ALGHERO - Lounge bar e divertimento a 360 gradi, un vero e proprio punto di riferimento per chi cerca relax e nuove esperienze, abbinando buon cibo del territorio con prodotti a km 0 rivisitati in chiave moderna, Pc gaming all'avanguardia e una vasta libreria di giochi. Il tutto abbinato ad accoglienti spazi dedicati al coworking. Tutto questo è The Box, il nuovo spazio polifunzionale che andrà ad arricchire l'offerta di intrattenimento ad Alghero, rivolto ad un pubblico intergenerazionale.



Anche la scelta di aprire il nuovo locale a novembre, periodo in cui ad Alghero solitamente tutto (o quasi) chiude, non è certamente un caso: The Box punta a diventare un vero e proprio luogo di riferimento per soddisfare i gusti di un pubblico ampio e variegato. 1000 metri quadrati in una posizione centrale a pochi passi dal cuore storico della città, all'interno del complesso turistico-residenziale incastonato tra le vie Mazzini e Lo Frasso (ingresso al civico 5).



Tra i fondatori c'è Tiziano Natali. Col suo team ha pensato ad un progetto giovane e innovativo, coniugando stile, eleganza e praticità. «Abbiamo voluto creare un ponte tra tradizione e innovazione - dice - unendo la tradizione dei prodotti locali con le tecnologie più moderne, creando un mix vincente che piace a tutti. Un luogo pensato per essere un punto di riferimento per la comunità algherese, un luogo dove incontrarsi, divertirsi e creare nuovi legami». Le possibilità saranno davvero numerose ma soprattuto variegate: tornei di videogiochi, serate a tema, eventi musicali e molto altro. L'alternativa è servita.



Nell'immagine: un rendering del progetto "The Box" Alghero