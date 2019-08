video Condividi | Red 16:22 Il baritono algherese sarà tra i protagonisti de La fanciulla del West, in cartellone al National Center for the performing arts di Pechino lunedì 20, mercoledì 22, venerdì 24 e sabato 25 agosto. Balzani lo annuncia ai microfoni del Quotidiano di Alghero Domenico Balzani vola in Cina



ALGHERO – Nuovo avventura internazionale per Domenico Balzani. Il baritono algherese vola in Cina dove, come annunciato ai microfoni del Quotidiano di Alghero, sarà tra i protagonisti de “La fanciulla del West”, di Giacomo Puccini, in cartellone al National Center for the performing arts di Pechino lunedì 20, mercoledì 22, venerdì 24 e sabato 25 agosto.



La produzione ha affidato regia e scenografia allo statunitense Thaddeus Strassberger ed il direttore d'orchestra veronese Andrea Battistoni (il più giovane direttore ad esibirsi al Teatro alla Scala di Milano). Nel cast internazionale, anche il baritono brindisino Claudio Sgura, la soprano milanese Amarilli Nizza ed il tenore comasco Marco Berti.



La fanciulla del West è un'opera in tre atti, su libretto di Guelfo Civinini e Carlo Zangarini, che fu rappresentata per la prima volta al Teatro Metropolitan di New York il 10 dicembre 1910, diretta da Arturo Toscanini, con Enrico Caruso. L'opera è tratta dal dramma di David Belasco “The girl of the golden west”,



