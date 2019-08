Condividi | Red 18:11 Ferragosto con prevenzione e controlli. «Da ripensare l´utilizzo della pineta di Maria Pia», dichiara il sindaco di Alghero Mario Conoci, dopo aver visto quanto accaduto in spiaggia ed in pineta nel giorno di festa Incivili a Maria Pia: 150 sanzioni



ALGHERO – Alghero, come da tradizione, a Ferragosto ha registrato un'affluenza imponente. Una festa che ha avuto uno svolgimento in piena serenità, grazie all'organizzazione ed alla presenza delle Forze dell'ordine: Polizia locale, Compagnia Barracellare, in coordinamento con Carabinieri, Guardia di finanza e Polizia, hanno attuato una presenza costante sul territorio in perfetto coordinamento, come sottolineato ieri (venerdì) dal sindaco di Alghero Mario Conoci [LEGGI] Ma non tutto è andato come si sperava. Infatti, nonostante il bilancio globalmente positivo, si sono riscontrate le criticità ben individuate, come ha denunciato anche il consigliere comunale del Gruppo misto Giovanni Monti [LEGGI] specialmente nella pineta di Maria Pia, dove si sono registrate le presenze più numerose di campeggiatori abusivi con relativo abbandono di rifiuti. Nell'area verde di Viale Primo maggio e nel territorio costiero sono state oltre 150 le sanzioni elevate per diversi illeciti, dal divieto di sosta in aree boscate e pinetate, al campeggio abusivo, fino all'abbandono di rifiuti. Sequestrate una decina di tende da campeggio, effettuati interventi a tutela delle dune e del patrimonio boschivo.«Certamente da ripensare l'utilizzo e la fruizione di uno dei sistemi dunali più pregiati, della spiaggia e della pineta», spiega il primo cittadino. L'obbiettivo è quello di trovare forme di gestione più adeguate ed in grado di garantire la sostenibilità ambientale e l'utilizzo da parte di tutti, cittadini, visitatori, imprese del settore. Intanto, prosegue l'azione di prevenzione e repressione dei comportamenti dannosi per l'ambiente: l'attenzione resta alta anche in questi giorni, sia con la presenza sul campo a tutela dell'ambiente in particolare delle spiagge e delle pinete, sia con le attività di controllo sull'igiene urbana coordinate dall'assessore comunale all'Ambiente Andrea Montis.