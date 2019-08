Condividi | Red 16:37 Sono iniziati questa mattina i live del poliedrico musicista algherese Mauro Uselli. I suoi risvegli mattutini in musica hanno preso il via da Piazza Francesco Sotgiu. Prossimo appuntamento, sabato mattina, al Forte della Maddalenetta Al via I risvegli di Uselli



ALGHERO - Questa mattina (martedì), Alghero si è svegliata a suon di note danzanti tra le mura storiche. Soavi melodie di musica classica e rivisitazioni personali di Mauro Uselli, che ha improvvisato una performance unica nel suo genere. Già ieri pomeriggio, era apparso un leggio vuoto, nella centralissima piazza intitolata a Francesco Sotgiu, con un messaggio ai passanti. L’appuntamento era per questa mattina, per un risveglio musicale del tutto speciale.



Un inno alla musica bucolica accompagnato dal tubare dei colombi, ha invaso le vie del centro, dove le note del flauto traverso di Uselli rimbombavano e navigavano fino alla muraglia. Un’operazione in stile “street art”, memore dei grandi successi nelle strade londinesi, dove il poliedrico musicista alagherese ha lavorato negli ultimi anni. Un incontro poetico di note e silenzi urbani, che Uselli ha coniato per restituire dolcezza alle possenti mura di cinta del centro storico catalano.



Due “suite”, una in sol maggiore, la seconda (più frizzante) in do maggiore, tratte dalle suite per violoncello di Johan Sebastian Bach, riviste per flauto traverso, che il musicista algherese ha usato per la meditazione e terapie riabilitative. Il primo dei risvegli mattutini è stata una sorpresa; nessuna pubblicità per questo live, sposando l’idea dell’improvvisazione e dell’effetto sorpresa. Numerosi i cittadini e i vacanzieri che si sono fermati ad ascoltare le dolci melodie del flauto traverso. Il prossimo appuntamento con il maestro Uselli sarà al Forte della Maddalenetta, sabato 24 agosto, alle 8, impreziosito da un intervento poetico di Pier Luigi Alvau.



