Domani sera, nuovo appuntamento della rassegna nella corte del Museo "Peppetto Pau". Ospite della serata organizzata dall'Ente concerti "Alba Pani Passino" sarà il gruppo cagliaritano L'armeria dei briganti, con lo spettacolo "Siamo arrivati alla conclusione" A Nurachi, musica nelle sere d´estate



NURACHI – Domani, sabato 24 agosto, alle 21.30, nuovo appuntamento della rassegna “Musica nelle sere d’estate” nella corte del Museo “Peppetto Pau” di Nurachi. Il concerto è inserito nella 45esima Stagione concertistica 2019 dell’Ente concerti Alba Pani Passino ed è organizzato in collaborazione con il Comune di Nurachi, con il patrocinio della Regione autonoma della Sardegna, del Ministero per i Beni e le attività culturali e turismo e della Fondazione di Sardegna.





Ospite della serata organizzata dall’Ente concerti “Alba Pani Passino” sarà il gruppo cagliaritano L’armeria dei briganti, con lo spettacolo “Siamo arrivati alla conclusione”. Una miscela di swing, canzone d'autore italiana, musica tradizionale, jazz manouche e ripescaggi di ogni genere. Il gruppo è composto da Renzo Cugis (voce), Samuele Dessì (chitarra elettrica e voce), Andrea Murru (chitarra manouche e voce), Stefano Piras (chitarra manouche e voce), Andrea Lai (contrabbasso, basso e voce), Diego Deiana (violino e fisarmonica) e Mario Marino (batteria).



Il prezzo del biglietto intero è 10euro, 8 per i soci e 5euro per gli Under18. I biglietti si possono comprare negli uffici dell’Ente concerti e, sabato, alle 20, all'ingresso del Museo, in Via Dante. Per ulteriori informazioni, si può contattare l'Ente concerti Alba Pani Passino, in Via Ciutadella de Menorca, ad Oristano.



