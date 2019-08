Condividi | Red 16:09 Dopo il grande successo del doppio giallo disputato qualche settimana fa sui campi in green set, si è giocato il torneo con lo stesso regolamento per gli amanti della terra battuta. Vittoria per Nicola Agostara e Donatella Delogu, in finale su Stefano Diana e Luca Piccinelli Doppio giallo: divertimento al Tc Alghero



ALGHERO - Dopo il grande successo del doppio giallo disputato qualche settimana fa sui campi in green set del Tc Alghero, si è giocato il torneo con lo stesso regolamento (più il punto secco sul 40-40) per gli amanti della terra battuta. Il tabellone a numero chiuso (trentadue iscritti) ha visto trionfare a sorpresa la coppia formata da Nicola Agostara e Donatella Delogu (ripescata per l’assenza di Giansalvo Finà), che in finale hanno battuto per 9-4 la coppia formata da Stefano Diana e Luca Piccinelli (vincitore lo scorso anno), dopo un’ora circa di ottimo tennis da ambo le parti, con la maggior parte dei game finiti al punto secco.



L’ottima riuscita del torneo la si deve a tutti i partecipanti e soprattutto ai soci, sempre numerosi in tribuna, a partire da lunedì (prima giornata di gioco) fino al venerdì (giorno della finale). Come sempre, a seguire si sono tenute le premiazioni ed il tradizionale “terzo tempo” con tutti i presenti.



Il prossimo appuntamento per i soci è fissato per novembre, quando si giocheranno i Campionati sociali. Per quanto riguarda l'attività giovanile, invece, lunedì 2 settembre inizierà un torneo regionale.



Nella foto: i finalisti Piccinelli-Diana ed i vincitori Delogu-Agostara. Commenti ALGHERO - Dopo il grande successo del doppio giallo disputato qualche settimana fa sui campi in green set del Tc Alghero, si è giocato il torneo con lo stesso regolamento (più il punto secco sul 40-40) per gli amanti della terra battuta. Il tabellone a numero chiuso (trentadue iscritti) ha visto trionfare a sorpresa la coppia formata da Nicola Agostara e Donatella Delogu (ripescata per l’assenza di Giansalvo Finà), che in finale hanno battuto per 9-4 la coppia formata da Stefano Diana e Luca Piccinelli (vincitore lo scorso anno), dopo un’ora circa di ottimo tennis da ambo le parti, con la maggior parte dei game finiti al punto secco.L’ottima riuscita del torneo la si deve a tutti i partecipanti e soprattutto ai soci, sempre numerosi in tribuna, a partire da lunedì (prima giornata di gioco) fino al venerdì (giorno della finale). Come sempre, a seguire si sono tenute le premiazioni ed il tradizionale “terzo tempo” con tutti i presenti.Il prossimo appuntamento per i soci è fissato per novembre, quando si giocheranno i Campionati sociali. Per quanto riguarda l'attività giovanile, invece, lunedì 2 settembre inizierà un torneo regionale.Nella foto: i finalisti Piccinelli-Diana ed i vincitori Delogu-Agostara.