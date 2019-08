Condividi | S.O. 9:55 È quanto prevedono per questa settimana gli esperti del meteo in Sardegna. Ultima fiammata estiva nell´isola, poi il clima si riscopre molto incerto: piogge forti soprattutto in Ogliastra e Riviera del corallo nel weekend Estate agli sgoccioli, piogge e temporali



ALGHERO - Temporali e piogge all'orizzonte. Ultima fiammata estiva in Sardegna, poi il clima si riscopre molto incerto, con piogge e rovesci probabili su gran parte delle zone. È quanto prevedono per questa settimana gli esperti del meteo.



Sole e caldo resisteranno fino a martedì, al massimo mercoledì. Si parla di rovesci e temporali, piogge forti soprattutto in Ogliastra. E di un ulteriore peggioramento nel fine settimana anche in Riviera del corallo dove è prevista pioggia.



Temperature in diminuzione a partire da mercoledì su tutti i quadranti, poi resteranno stazionarie, con valori massimi di 26 gradi nelle zone costiere. Qualche grado in più nelle zone interne con picchi di 28-30 gradi sul resto della Sardegna.