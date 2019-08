Condividi | Red 12:19 Il Centro formazione medica organizza nella sua sede di Via Marcello Lelli 29, a Sassari, il primo corso in Sardegna sull’anestesia loco regionale ecoguidata, con i massimi esperti a livello nazionale. L´appuntamento è per venerdì 25 ottobre Corso anestesia loco regionale in Sardegna



SASSARI – Il Centro formazione medica organizza nella sua sede di Via Marcello Lelli 29, a Sassari, il primo corso in Sardegna sull'anestesia loco regionale ecoguidata, con i massimi esperti a livello nazionale. L'appuntamento è per venerdì 25 ottobre.Il corso, con posti limitati, verterà sui blocchi nervosi eco guidati e prevede sia lezioni frontali, sia pratiche su modelli umani. Il corso, dal titolo "Gli ultrasuoni tra spazi, fasce e nervi" vede coinvolti come docenti i "guru dell'anestesia loco regionale italiana": Pierfrancesco Fusco (anestesista rianimatore del Po San Salvatore de L'Aquila ed autore del trattato "Anestesia locoregionale e terapia del dolore") e Mario Tedesco (Anestesia e Rianimazione al Mater Dei di Bari).«Con l'anestesia loco regionale – spiega il direttore del Centro formazione medica Fausto D'Agostino - solo una regione specifica del corpo è anestetizzata. Questo viene ottenuto iniettando l'anestetico direttamente a livello dei nervi interessati alla zona sottoposta all'intervento, quindi vantaggioso è l'utilizzo di questa tecnica. È importante per uno specialista conoscere bene questa metodica». Per ulteriori informazioni ed iscrizioni, bisogna consultare il sito internet del Centro.