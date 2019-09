Condividi | A.B. 23:46 In un PalAltogusto al gran completo, il Banco di Sardegna dimostra solidità e carattere superando l’Anadolu Efes Istanbul per 90-82 e vincendo la seconda edizione del Basketball tournament Air Italy. Mvp del torneo Curtis Jerrells La Dinamo alza il Trofeo Air Italy



SASSARI - In un PalAltogusto al gran completo, il Banco di Sardegna Dinamo Sassari dimostra solidità e carattere superando i turchi dell’Anadolu Efes Istanbul per 90-82 e vincendo la seconda edizione del Basketball tournament Air Italy. Mvp del torneo Curtis Jerrells.



Gianmarco Pozzecco manda in campo Spissu, Evans, Gentile, Pierre e Bilan, coach Ataman risponde con Beaubois, Ilyasoglu, Peters, Dunston e Simon. I sassaresi partono bene, trovando buone soluzioni in attacco e con una buona difesa. I turchi lavorano con Peters e Beaubois, i primi 10’ di gioco sono un botta e risposta dall’arco, grandi protagonisti Evans e Pierre, con Jerrells che sgancia la bomba allo scadere della prima frazione, che si chiude 26-21. Jerrells in regia guida i suoi alla costruzione del vantaggio con il + 10 firmato da Pierre, Saybir ed Andeerson ricuciono dalla lunga, la difesa Dinamo soffre un po’ l’energia turca e l’Efes riaggancia e supera con Dunston dalla lunetta. Nei minuti finali, si va avanti punto a punto ed alla sirena il vantaggio è per l’Efes: 43-45.



Al rientro dall'intervallo lungo, Spissu apre con una tripla, ma i turchi incrementano il vantaggio con Kurtuldum e Dunston, Spissu riaccende l’attacco sassarese ed accorcia le distanze e coach Pozzecco chiama i suoi sul nuovo allungo Efes. Dunston continua capitalizzare per i turchi, dall’altra parte Bilan macina punti importanti. Gli uomini di Ergin Ataman accelerano sul finire della terza frazione, Peters firma il +12, Pierre e Magro dalla lunetta e la bomba Vitali ad un secondo dalla terza sirena riducono lo svantaggio. Al 30', il punteggio è 61-69. Evans e Pierre riportano la Dinamo a contatto, due magie di Jerrells, Magro da sotto e Pierre dall’arco costruiscono un parziale di 9-0, che vale il sorpasso Dinamo. Il ritmo si alza, la tripla di Andeerson vale il controsorpasso, ma Pierre riscrive la parità. In campo c’è di nuovo Bilan a difendere ed a dire la sua in attacco: nuovo vantaggio Banco. Gentile con un parziale personale di 5-0 ad incrementare, il clima si scalda ed arriva il fischio su Evans e Peters, sanzionati con un antisportivo. I sassaresi scappano, Pierre dai 6.75 firma il suo 17esimo punto a chiudere i giochi per 90-82.



BANCO DI SARDEGNA DINAMO SASSARI-ANADOLU EFES INSTANBUL 90-82:

BANCO DI SARDEGNA DINAMO SASSARI: Spissu 7, Bilan 15, Bucarelli 1, Devecchi, Sorokas, Evans 10, Magro 6, Pierre 18, Gentile 8, Maganza, Vitali 10, Jerrels 15. Coach Gianmarco Pozzecco.

ANADOLU EFES INSTANBUL: Beaubois 11, Saybir 3, Rebic 2, Kurtuldum 5, Ilyasoglu , Sezgun, Bas, Pleiss 4, Andeerson 17, Peters 20, Dunston 16, Simon 4. Coach Ergin Ataman.

ARBITRI: Carmelo Paternicò, Matteo Boninsegna e Sergio Noce.

