Condividi | A.S. 10:11 Decine di voli interessati dallo sciopero in programma per la giornata di venerdì 6 settembre. Cancellazioni anche il 5 e 7 settembre. Problemi negli aeroporti di Alghero e Cagliari. Ecco l'elenco completo dei collegamenti a rischio Caos Alitalia, saltano voli il 5, 6 e 7 settembre



ALGHERO - Giornate di passione anche in Sardegna in concomitanza con gli scioperi del trasporto aereo. La compagnia aerea Alitalia non garantirà il servizio per tutta la giornata del 6 settembre. Ci saranno ovviamente delle fasce garantite: 7-10 e 18-21.



Saranno quindi cancellati in tale giornata tanti voli sia nazionali che internazionali ed alcuni collegamenti del 5 settembre ed altri del 7 settembre mattina. Ripercussioni importanti anche sugli aeroporti della Sardegna con numerosi voli cancellati a Cagliari e Alghero.



E' il caso dello scalo Riviera del corallo che oltre ai collegamenti de venerdì, vede cancellati anche quelli di giovedì sera su Milano e Roma. Coloro che sono in possesso di un biglietto per un volo cancellato potranno ricevere assistenza ed informazioni chiamando il numero verde dall’Italia 800.65.00.55 o dall’estero il +39.0665649. In alternativa potranno rivolgersi all’agenzia presso la quale hanno acquistato il biglietto di viaggio.



GUARDA L'ELENCO COMPLETO DEI VOLI CANCELLATI DA ALITALIA Commenti ALGHERO - Giornate di passione anche in Sardegna in concomitanza con gli scioperi del trasporto aereo. La compagnia aerea Alitalia non garantirà il servizio per tutta la giornata del 6 settembre. Ci saranno ovviamente delle fasce garantite: 7-10 e 18-21.Saranno quindi cancellati in tale giornata tanti voli sia nazionali che internazionali ed alcuni collegamenti del 5 settembre ed altri del 7 settembre mattina. Ripercussioni importanti anche sugli aeroporti della Sardegna con numerosi voli cancellati a Cagliari e Alghero.E' il caso dello scalo Riviera del corallo che oltre ai collegamenti de venerdì, vede cancellati anche quelli di giovedì sera su Milano e Roma. Coloro che sono in possesso di un biglietto per un volo cancellato potranno ricevere assistenza ed informazioni chiamando il numero verde dall’Italia 800.65.00.55 o dall’estero il +39.0665649. In alternativa potranno rivolgersi all’agenzia presso la quale hanno acquistato il biglietto di viaggio.