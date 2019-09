Condividi | A.B. 23:47 I turchi dell´Anadolu Efes Istanbul si sono imposti per 72-91 sul Banco di Sardegna Sassari. A fine match, premiati dal sindaco Antonio Satta capitani, allenatori, arbitri e presidenti delle società con una rappresentazione della Sardegna in granito realizzate da un artigiano locale Efes batte Dinamo a Padru



SASSARI - I turchi dell'Anadolu Efes Istanbul si sono imposti per 72-91 sul Banco di Sardegna Sassari nell'amichevole di Padru. A fine match, premiati dal sindaco Antonio Satta capitani, allenatori, arbitri e presidenti delle società con una rappresentazione della Sardegna in granito realizzate da un artigiano locale.



Coach Gianmarco Pozzecco sceglie il duo Jerrells-Spissu nello starting five, Dinamo in palla dai primi minuti, sugli scudi Bilan, che realizza 7punti in 3', reazione Efes e +5 a metà quarto, ci pensa il centro croato a riportare a contatto il Banco con un gioco da tre punti, 17-19 al 6’. Sorpasso Dinamo con bomba di Jerrells ed appoggio a canestro di Bilan (12punti e 100percento al tiro), Pozzecco ruota i suoi uomini, l’Efes si riporta sotto e ad 1’20” dalla prima sirena è parità. Vitali litiga col ferro, Anderson punisce dall’angolo, sulla sirena Daniele Magro chiude al 10’ sul 27-28. Minuti di qualità per Bucarelli e Sorokas, Dunston schiaccia di potenza, Gentile firma il nuovo vantaggio Dinamo, 34-32 al 15’. I turchi alzano l’intensità, Pozzecco sperimenta, spazio per Maganza e Devecchi, a 3’ dall’intervallo Gentile subisce il fallo antisportivo di Simon e scrive il 40-38. Grande equilibrio in campo, il Banco ringhia in difesa, il lungo lituano ben figura nel secondo quarto e firma il 4-0 che manda tutti negli spogliatoi sul 46-42 (11punti e 3rimbalzi in 7’).



Si riparte con il quintetto Spissu, Jerrells, Vitali, Evans e Bilan. Il Banco conferma le basse percentuali al tiro dalla lunga distanza, 2-7 il parziale Anadolu, è sorpasso al 22’ (48-49). Antisportivo su Jerrells, si sblocca Vitali dall’arco, Evans torna a segnare dopo un secondo quarto a riposo, è la serata di Bilan (saranno 19 i punti finali), ma il Banco si distrae ed in un amen l’Efes si riporta avanti, timeout in campo (58-63 dopo 27’). Gli uomini di Ataman danno una spallata significativa al match nel finale di terzo quarto con Dunston e Rebic: al 30’ è 60-71. Gentile si carica la squadra sulle spalle, dal -11 al -7, tecnico alla panchina Dinamo, calano le percentuali al tiro, tornano in campo Jerrells e Spissu, Rebic duella con Gentile, Pozzecco abbassa il quintetto, fiammata di “The Shot” ed a 5’ dal termine è 72-83. Nuovo parziale turco, ultimi 2' di gioco, l’Anadolu Efes prende il largo e chiude l’amichevole di Padru sul 72-91.



BANCO DI SARDEGNA DINAMO SASSARI-ANADOLU EFES ISTANBUL 72-91:

BANCO DI SARDEGNA DINAMO SASSARI: Spissu 3, Bilan 19, Bucarelli 2, Devecchi, Sorokas 11, Evans 8, Magro 2, Pierre 2, Gentile 11, Maganza, Vitali 7, Jerrells 7. Coach Gianmarco Pozzecco.

ANADOLU EFES ISTANBUL: Saybir 14, Rebic 12, Kurtuldum, Ilyasoglu 11, Sezgun, Bas, Pleiss 3, Anderson 13, Peters 22, Dunston 6, Simon 10. Coach Ergin Ataman.

ARBITRI: Massimiliano Filippini, Marco Rudellat ed Alberto Morassutti.

PARZIALI: 27-28, 46-42, 60-71



