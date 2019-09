Condividi | Red 11:11 Domenica 22 settembre, per Non solo Jazz 2019, la grande cantate britannica, accompagnata da Tony Remy e Tim Cansfield alle chitarre, salirà sul palco del Poco loco con il progetto “Sweet little mystery. The songs of John Martyn” Musica: Sarah Jane Morris ad Alghero



ALGHERO - Riprende dopo la pausa estiva la rassegna “Non solo Jazz”, organizzata dall'associazione culturale Bayou club, in collaborazione con il Poco loco club di Alghero. Ad esibirsi sul palco dello storico club algherese, domenica 22 settembre, alle 22.30, sarà il trio della grande cantante Sarah Jane Morris, con il progetto “Sweet little mystery. The songs of John Martyn” (biglietto d'ingresso 20euro).



L'album omonimo, già pubblicato ad inizio maggio con grande apprezzamento della critica nel Regno Unito, Morris e Remy hanno completamente rivisitato le canzoni più celebri di Martyn, mantenendone l’originaria fragilità ipnotica grazie alla straordinaria voce di Sarah Jane, che non fa rimpiangere l’originale per estensione ed intensità, esaltata dagli arrangiamenti e dal groove di Tony. Un omaggio intriso di rispetto e stima per il genio sublime di John Martyn, nel decennale della sua prematura scomparsa a soli sessanta anni, un artista irrequieto e spesso autodistruttivo, con una voce unica, capace di composizioni di incredibile audacia e struggente dolcezza.



Nonostante una vita turbolenta, Martyn vanta una produzione musicale molto ampia, allo stesso tempo coraggiosa e toccante, dalla bellezza complessa e dalle profonde atmosfere. La musica di John Martyn ha influenzato un’intera generazione di suoi coetanei, amici e fan. La sua eredità risuona anche a distanza di anni dalla sua scomparsa, accolta sempre con grande successo in tutto il mondo. La sua voce seducente, il suo talento musicale, le sue canzoni vivranno per sempre negli annali della storia della musica. Sarah Jane Morris è attualmente in tour europeo accompagnata sul palco da Tony Remy e Tim Cansfield alle chitarre.



Nella foto: Sarah Jane Morris tra Tony Remy e Tim Cansfield Commenti ALGHERO - Riprende dopo la pausa estiva la rassegna “Non solo Jazz”, organizzata dall'associazione culturale Bayou club, in collaborazione con il Poco loco club di Alghero. Ad esibirsi sul palco dello storico club algherese, domenica 22 settembre, alle 22.30, sarà il trio della grande cantante Sarah Jane Morris, con il progetto “Sweet little mystery. The songs of John Martyn” (biglietto d'ingresso 20euro).L'album omonimo, già pubblicato ad inizio maggio con grande apprezzamento della critica nel Regno Unito, Morris e Remy hanno completamente rivisitato le canzoni più celebri di Martyn, mantenendone l’originaria fragilità ipnotica grazie alla straordinaria voce di Sarah Jane, che non fa rimpiangere l’originale per estensione ed intensità, esaltata dagli arrangiamenti e dal groove di Tony. Un omaggio intriso di rispetto e stima per il genio sublime di John Martyn, nel decennale della sua prematura scomparsa a soli sessanta anni, un artista irrequieto e spesso autodistruttivo, con una voce unica, capace di composizioni di incredibile audacia e struggente dolcezza.Nonostante una vita turbolenta, Martyn vanta una produzione musicale molto ampia, allo stesso tempo coraggiosa e toccante, dalla bellezza complessa e dalle profonde atmosfere. La musica di John Martyn ha influenzato un’intera generazione di suoi coetanei, amici e fan. La sua eredità risuona anche a distanza di anni dalla sua scomparsa, accolta sempre con grande successo in tutto il mondo. La sua voce seducente, il suo talento musicale, le sue canzoni vivranno per sempre negli annali della storia della musica. Sarah Jane Morris è attualmente in tour europeo accompagnata sul palco da Tony Remy e Tim Cansfield alle chitarre.Nella foto: Sarah Jane Morris tra Tony Remy e Tim Cansfield