Dopo la cerimonia inaugurale, alla presenza del sindaco Mario Conoci, del presidente del Consiglio Lelle Salvatore e di monsignor Cocco, ed il notevole apprezzamento registrato in questo mese facendola divenire “la regina d’agosto”, adesso è attesa anche l’accensione dell’illuminazione a led già posizionata, sempre per volere della famiglia Simula, sul “gran pavese” della barca. Questo, per aumentare la bellezza dell’imbarcazione e renderla più attrattiva anche nelle ore serali. E tanto è stato il successo registrato, che si sta pensando anche di realizzare delle cartoline de “La Corallina” per far girare in tutto il mondo questa straordinaria immagine. Commenti ALGHERO - E’ trascorso un mese dalla cerimonia inaugurale del posizionamento della caratteristica vela latina “La Corallina” nel centro storico di Alghero [LEGGI] . A pochi passi dal porto, la storica imbarcazione è divenuta nel giro di poche settimane una vera attrazione turistica. Rientrante anche nel percorso delle guide che informano sulle bellezze della Riviera del corallo, oltre che palesare la bellezza e straordinarietà dell’arte dei maestri d’ascia, è divenuta anche oggetto di divulgazione culturale rispetto a quella che era la principale attività della popolazione locale.Un simbolo per il centro catalano, «in un periodo in cui è necessario rendere maggiormente attrattiva la nostra città e in generale offrire occasioni di interesse a chiunque transiti nelle vie e piazze del centro ancora di più se queste sono legate alla storia e tradizione», dichiara Franco Simula, deus ex machina dell'operazione. Una massiccia presenza di persone, che quotidianamente si è avvicinata a La Corallina per scattare delle foto ed ammirarne la bellezza. A trarne giovamento anche le attività limitrofe, oltre che, ovviamente, l’intera città e questo grazie, va ricordarlo, al gesto di Simula, che ha deciso di donare ad Alghero questa splendida imbarcazione dove, tra l’altro, è posata una riproduzione dell’ingegno (o croce di Sant’Andrea), strumento usato dal Dopoguerra fino ai primi Anni Ottanta per raccogliere il corallo a strascico.Dopo la cerimonia inaugurale, alla presenza del sindaco Mario Conoci, del presidente del Consiglio Lelle Salvatore e di monsignor Cocco, ed il notevole apprezzamento registrato in questo mese facendola divenire “la regina d’agosto”, adesso è attesa anche l’accensione dell’illuminazione a led già posizionata, sempre per volere della famiglia Simula, sul “gran pavese” della barca. Questo, per aumentare la bellezza dell’imbarcazione e renderla più attrattiva anche nelle ore serali. E tanto è stato il successo registrato, che si sta pensando anche di realizzare delle cartoline de “La Corallina” per far girare in tutto il mondo questa straordinaria immagine.