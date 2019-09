Condividi | Red 22:23 Domani e sabato, in programma due appuntamenti promossi dall’Istituto musicale “Giuseppe Verdi” di Alghero. Venerdì si esibirà il chitarrista Luca Micheletto, sabato Cristina Mura Chitarra classica al Teatro Civico di Alghero



ALGHERO – Domani, venerdì 13, e sabato 14 settembre, in programma due appuntamenti promossi dall’Istituto musicale “Giuseppe Verdi” di Alghero, al Teatro Civico di Alghero. Il chitarrista Luca Micheletto interpreterà musiche di Llobet, Tansman, Castelnuovo-Tedesco, Kaspar-Metz.



Giovane artista sardo, Micheletto ha iniziato lo studio della chitarra a sei anni, si è diplomato al Conservatorio di Cagliari e si è perfezionato sotto la guida di maestri di fama internazionale. Nel programma dei suoi concerti, non manca uno sguardo alla Sardegna, porta a conoscenza del grande pubblico le opere di artisti sardi. Al Civico, presenterà “S’Accabadora”, poema per chitarra scritto dall’autore sardo Francesco Morittu.



Sabato la protagonista sarà Cristina Mura, con musiche di Tarrega, Pujol e Dowland. Nonostante la giovane età, l'artista vanta una solida esperienza nazionale ed internazionale. Collabora ad "Hampsícora", programma dell'Istituto musicale di Alghero per la valorizzazione delle realtà artistiche della Sardegna ed al recupero delle tradizioni popolari sarde. Ospite della serata sarà il Coro di Nulvi, che vanta al suo attivo alcuni lavori discografici e moltissime esibizioni canore in Italia ed all'estero, che ne costituiscono l'attività principale e lo strumento più diretto ed efficace di divulgazione della cultura locale.