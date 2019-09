Condividi | Cor 16:15 Stop alla sperimentazione, maggioranza spaccata. Slitta fino al 30 settembre la chiusura al traffico veicolare del tratto di Lungomare di Alghero compreso tra le vie Gramsci e Leopardi. La proroga concessa su richiesta dei titolari di attività e bar Lungomare pedonale: è proroga

ALGHERO - Inizialmente prevista fino al 15 settembre, slitta al 30 dello stesso mese la chiusura al traffico veicolare del tratto di Lungomare algherese compreso tra le vie Gramsci e Leopardi. La proroga, concessa su richiesta dei titolari di attività e bar, è stata firmata dal dirigente dell'Area Sicurezza e Vigilanza del Comune nella giornata odierna.



Subisce un pesante stop, invece, il progetto sperimentale allo studio dell'assessorato alla Viabilità che prevedeva l'istituzione di nuove aree pedonali temporanee (via Mazzini e via Gramsci) e il cambio di percorribilità nelle strade più prossime al centro storico [



A bloccare la sperimentazione, gli attriti tra i diversi partiti e tra consiglieri. Non tutti, infatti, sarebbero propensi ad assecondare le novità e in molti avrebbero stoppato le modifiche. A fare la voce grossa ci sarebbero in prima fila proprio alcuni consiglieri di Forza Italia, pronti a dare battaglia pur di non mettere mano alla viabilità e bloccare l'eventuale nascita delle cosiddette green-zone.