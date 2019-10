Condividi | A.B. 9:21 Esordio soft per tutti i migliori nel primo turno della 20esima edizione del Sardinia-Open-Trofeo Tavoni, torneo Uniqlo Wheelchair tennis tour, che ha preso il via ieri mattina sui campi in green set del Tc Alghero con quasi cento iscritti ai nastri di partenza Sardinia Open: avanti Arca, Lauro e Tolu



ALGHERO - Esordio soft per tutti i migliori nel primo turno della 20esima edizione del Sardinia-Open-Trofeo Tavoni, torneo Uniqlo Wheelchair tennis tour, che ha preso il via ieri mattina (martedì) sui campi in green set del Tc Alghero con quasi cento iscritti ai nastri di partenza.

Nel singolare maschile, allestito dal giudice arbitro Guido Pezzella, neanche un game ceduto da Stephane Houdet, Gordon Reid e Dani Caverzaschi; uno da Jef Vandorpe e due da Mariano De La Puente. Decisamente più combattuto l'esordio per il francese Nicolas Peifer, numero 3 del seeding, che ha superato 7-5, 6-1 il connazionale Giammartini. Percorso netto anche per Luca Arca (contro l'elvetico Huerlimann) e passa il turno Silviu Culea (doppio 6-3 nel derby tricolore contro Antonio Cippo). Salutano la compagnia Suraj Maurino, Mario Alfredo Naselli, Ivan Tratter, Renzo Partel e Giovanni Zeni. Al momento dell'invio del comunicato, sono appena entrati in campo Alfie Hewitt(numero 2 del seeding) e Luca Spano (risultato in una mail successiva).



Nel femminile, bye per le teste di serie, facile avvio per Jiske Griffioen, campionessa al rientro dopo una lunga pausa. Prima, ha passato le qualificazioni lasciando un solo game alla svedese Edson e tre alla giapponese Kanako, numero 29 delle classifiche mondiali. Domani, sfiderà la numero 1 del tabellone (e 2 del mondo) Yui Kamiji, nel match più interessante della seconda giornata. Due le italiane che approdano agli ottavi di finale: Marianna Lauro (che non ha concesso game all'elvetica Buehler) e Maria Paola Tolu (nel derby contro Giulia Valdo). Subito out Roberta Faccoli, che non ha stoppato la corsa della danese Willerslev-Olsen.



Tra i Quad, successi in due set per le teste di serie in lizza. Ivano Boriva si qualifica per i quarti di finale (contro il numero 1 Schroeder) superando la wild card Gianluca Giovagnoli. Alberto Corradi lotta alla pari per un set, ma poi deve dare strada al tedesco Marcus Laudan.



16esimi Singolare maschile:

1 Stephane Houdet (Fra, 3) b. Suraj Maurino (Ita, 395) 6-0 6-0

Yann Jauss (Svi, 168) b. Mario Alfredo Naselli (Ita, 180) 6-2 7-5

Enrique Siscar Meseguer (Spa) b. Jan Bostrom (Sve, 346) 6-0 6-0

8 Dani Caverzaschi (Spa, 18) b. Isal Salomonsson (Sve, 367) 6-0 6-0

4 Gordon Reid (Gbr, 8) b. Francisco Garcia Vena (Spa, 62) 6-0 6-0

Herbert Keller (Svi, 227) b. Roger Baumann (Svi, 376) 6-2 6-2

Silviu Culea (Ita, 66) b. Antonio Cippo(Ita, 128) 6-3 6-3

7 Jef Vandorpe (Bel, 16) b. Jean-Bernard Veuthey (Svi, 304) 6-1 6-0

6 Mariano De La Puente (Spa, 14) b. Ivan Tratter (Ita, 57) 6-1 6-1

Laslo Farkas (Ung, 81) b. Renzo Partel (Ita, 294) 6-2 6-3

Luca Arca (Ita, 72) b. Matthias Huerlimann (Svi, 372) 6-0 6-0

3 Nicolas Peifer (Fra, 7) b. Laurent Giammartini (Fra, 42) 7-5 6-1

5 Miki Takuya (Jpn, 13) b. Nico Langmann (Aut, 31) 6-0 6-1

Hampus Linder-Olofsson (Sve, 159) b. Lars Jernberg (Sve, 354) 6-1 7-6(5)

Martin Legner (Aut, 30) b. Giovanni Zeni (Ita, 243) 6-0 6-0

2 Alfie Hewett (Gbr, 5) vs Luca Spano (Ita, 92)



Qualificazioni femminili:

Jiske Griffioen (Ola) b. Alicia Edson (Sve) 6-0 6-1



16esimi Singolare femminile:

1 Yui Kamiji (Jpn, 2) bye

q Jiske Griffioen (Ola) b. Domori Kanako (Jpn, 29) 6-2 6-1

Nalani Buob (Svi, 30) b. Rebecka Bellander (Sve, 44) 6-4 6-3

5 Katharina Kruger (Ger, 17) bye

3 Jordanne Whiley (Gbr, 5) bye

Marianna Lauro (Ita, 43) vs Gabriela Buehler (Svi, 64) 6-0 6-0

Charlotte Fairbank (fRA, 42) b. Sanna Klindt (Sve, 143) 6-2 6-1

7 Hui Min Huang (Cina, 20) bye

6 Michaela Spaanstra (Ola, 18) bye

Maria Paola Tolu (Ita, 139) b. Giulia Valdo (Ita, 158) 6-3 1-6 6-1

Louise Charlotte Willerslev-Olsen (Dan, 53) b. Roberta Faccoli (Ita, 137) 6-0 6-0

4 Sabine Ellerbrock (Ger, 9) bye

8 Charlotte Famin (Fra, 23) bye

wc Karin Suter-Erath (Svi) b. Angela Grosswiler (Svi, 66) 6-4 6-3

Ludmila Bubnova (Rus, 41) b. Annabelle Ribeaud (Svi, 138) 6-3 6-0

2 Aniek Van Koot (Ola, 39



Qualificazioni Quad:

Job Brenlla (Svi, 71) b. Andrei Filchuk (Bie) 6-3 4-6 6-4



Ottavi Singolare Quad:

1 Sam Schroder (Ola, 5) b. Maximillian Laudan (Ger, 27) 6-2 6-3

Ivano Boriva (Ita, 41) b. wc Gianluca Giovagnoli (Ita) 6-1 6-2

3 Shraga Weinberg (Isr, 17) b. Richard Green (Gbr, 20) 7-5 6-3

James Shaw (Gbr, 21) b. Alberto Saja (Ita, 46) 6-2 6-0

Anders Hard (Sve, 45) b. q Job Brenlla (Svi, 71) 6-0 6-0

4 Antony Cotterill (Gbr, 18) b. Chu-Yin Huang (Tpe, 31) 6-2 6-3

Marcus Laudan (Ger, 35) b. Alberto Corradi (Ita, 47) 7-6(4) 6-2

2 Niels Vink (Ola, 6) b. Petter Edstrom (Sve, 48) 6-0 6-1



