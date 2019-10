Condividi | Cor 8:45 Sbloccato il collegamento del volo operato dallo scorso anno in partnership con la controllata Lauda e biglietti in vendita da queste ore. Sono 9 i collegamenti internazionali (che potrebbero diventare 10) e 3 i voli nazionali nel calendario estivo della compagnia irlandese Ryanair sblocca l´Alghero-Stoccarda



In attesa di capire se il reintrodotto volo Alghero-Girona in partenza dal 29 ottobre 2019 sarà o meno allungato anche nella summer, sono 9 i collegamenti internazionali (che potrebbero diventare 10) e 3 i voli nazionali nel calendario estivo della compagnia irlandese sul Riviera del corallo. Tutti collegamenti operati senza ancora la riapertura della base nel nord Sardegna. Un chiaro segnale da parte di Sogeaal e dell'F2i che, a piccoli passi, struttura un network in crescita per la prossima stagione. Commenti ALGHERO - Oltre alle novità su Marsiglia, Katowice Vienna , tra le riconferme della summer 2020 marchiata Ryanair ricompare anche l'Alghero-Stoccarda, fino ad ora in stand-by. Sbloccato il collegamento e volo operato dallo scorso anno in partnership con la controllata Lauda in vendita da queste ore.Partenza il 30 marzo 2020, stop il prossimo 23 ottobre. Due i collegamenti alla settimana, nelle giornate di lunedì e venerdì. Si aggiunge alle riconfermate tratte internazionali su Bruxelles, Berlino Tegel, Londra Stansted, Memmingen, Francoforte e Bratislava.In attesa di capire se il reintrodotto volo Alghero-Girona in partenza dal 29 ottobre 2019 sarà o meno allungato anche nella summer, sono 9 i collegamenti internazionali (che potrebbero diventare 10) e 3 i voli nazionali nel calendario estivo della compagnia irlandese sul Riviera del corallo. Tutti collegamenti operati senza ancora la riapertura della base nel nord Sardegna. Un chiaro segnale da parte di Sogeaal e dell'che, a piccoli passi, struttura un network in crescita per la prossima stagione.