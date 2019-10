Condividi | A.B. 14:18 Si è conclusa tra gli applausi la 20esima edizione del Sardinia Open-Trofeo Tavoni, Uniqlo Wheelchair tennis tour, sui campi del Tc Alghero Sardinia Open: 20 anni di successi



ALGHERO - Stephane Houdet settebellezze, Yui Kamiji concede il bis, la prima volta di Sam Schroder. Sono questi i tre titoli principali che la 20esima edizione del Sardinia Open-Trofeo Tavoni, Uniqlo Wheelchair tennis tour ha mandato in archivio al termine dell'ultima giornata di gare.



Tra gli uomini, il francese Houdet ha centrato la settima vittoria sui campi del Tc Alghero (corredate da altre tre finali perse, il tutto nelle ultime tredici edizioni), battendo 6-2 6-1 in finale il connazionale Nicolas Peifer. Poi, insieme, si sono aggiudicati anche il titolo di doppio, 6-4 7-5, contro i britannici Alfie Hewett e Gordon Reid.



Nel femminile, la giapponese Kamiji ha lottato per avere la meglio sull'olandese Aniek Van Koot, 6-1 3-6 6-1, bissando il successo centrato nel 2015. L'orange si è riscattata in doppio, con la connazionale Miachaela Spaanstra, aggiudicandosi il doppio sulla francese Charlotte Famin e la cinese Hui Min Huang.



Tra i Quad, dominio olandese. In singolare Sam Schroder ha regolato il piuù giovane conazionale, Niels Vink, 6-1 6-4. Insieme, poi, la coppia orange ha alzato anche il trofeo del doppio, lasciando solo un game al tedesco Maximilian Laudan ed al britannico James Shaw.



Nel Second draw, successo per lo svedese Niclas Rodhborn che, presentatosi senza classifica ad Alghero, ha sbaragliato il campo battendo 6-2 7-5 in finale l'elvetico Thomas Suter. In doppio, derby tricolore, con Mario Alfredo Naselli e Paolo Stefanizzi (Ita) che si sono aggiudicati il titolo superando Andrea Dagostini e Paolo Tontodonati 7-6(1) 6-2.



Finale Singolare maschile:

1 Stephane Houdet (Fra, 3) b. 3 Nicolas Peifer (Fra, 7) 6-2 6-1



Finale Singolare femminile:

1 Yui Kamiji (Jpn, 2) b. 2 Aniek Van Koot (Ola, 3) 6-1 3-6 6-1



Finale Singolare Quad:

1 Sam Schroder (Ola, 5) b. 2 Niels Vink (Ola, 6) 6-1 6-4



Finale Second draw maschile:

Niclas Rodhborn (Sve) b. 2 Thomas Suter (Svi, 445) 6-2 7-5



Finale doppio maschile:

1 Stephane Houdet/Nicolas Peifer (Fra) b. 2 Alfie Hewett/Gordon Reid (Gbr) 6-4 7-5



Finale doppio femminile:

1 Michaela Spaanstra/Aniek Van Koot (Ola) vb. 4 Charlotte Famin (Fra)/Hui Min Huang (Cina)



Finale Doppio quad:

1 Sam Schroder/Niels Vink (Ola) b. Maximilian Laudan (Ger)/James Shaw (Gbr) 6-1 6-0



Finale Doppio second draw:

2 Mario Alfredo Naselli/Paolo Stefanizzi (Ita) b. 1 Andrea Dagostini/Paolo Tontodonati (Ita) 7-6(1) 6-2



