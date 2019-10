Condividi | Red 11:02 Friday tribute night e Miramare clubbing: la programmazione musicale del locale algherese entra nel vivo. Venerdì, il concerto dei Tieni il tempo ed il loro omaggio agli 883 darà il via alla terza stagione della rassegna dedicata alle più seguite tribute band sarde. Sabato è in programma il debutto del progetto Miramare clubbing, con il dj set di Fabrizio Solinas Musica: il Miramare si fa in due



ALGHERO - Dopo l'inaugurazione della settimana scorsa, la programmazione del Miramare entra nel vivo: venerdì 11 ottobre, prenderà il via la terza stagione di “Friday tribute night”, e sabato 12, il debutto del progetto “Miramare clubbing”. Friday tribute night è la rassegna musicale (ideata nel 2017 dalla direzione artistica del live club), che porta ad Alghero l’esibizione delle più apprezzate tribute band e dei più importanti progetti di omaggio presenti sul territorio sardo.



La terza stagione prenderà il via al meglio, sul palco di Piazza Sulis, con una delle storiche tribute band in Sardegna: Tieni il tempo. Il gruppo musicale cagliaritano da sei anni porta in lungo ed in largo per l’Isola il proprio omaggio agli 883 ed a Max Pezzali. Uno spettacolo perfetto, curato in ogni particolare grazie al quale i musicisti sardi hanno condiviso il palco con artisti del calibro di Gabry Ponte, Bianca Atzei, Dear Jack, Moreno e con i comici di Zelig e Colorado cafè. In scaletta, ovviamente, tutte le hits, dagli esordi con Mauro Repetto fino alla straordinaria carriera da solista di Pezzali, interpretato da Emanuele Sulis, conosciuto dal pubblico come il “Max sardo”. Dal qualche tempo, il progetto ha due anime: una elettrica, con tanto di big band che si esibisce nelle piazze di tutta la Sardegna e nella Penisola ed una più acustica. Ed è proprio in questa versione in trio che i Tieni il tempo si esibiranno nel venerdì ad Alghero.



Miramare clubbing è il nuovo progetto del locale della Riviera del corallo. Due tappe mensili, due serate ogni mese dedicate esclusivamente al mondo del clubbing in cui vivere appieno la club culture. Sabato, per il debutto del progetto ai controller ci sarà un veterano delle selezioni in Sardegna, il dj giramondo Fabrizio Solinas, che in più di trentacinque anni di carriera si è esibito in quattro Continenti: Caraibi, Kenya, Thailandia, Brasile e Grecia le mete preferite delle sue note.



