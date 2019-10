Condividi | Red 17:13 L´artista algherese si esibirà domani, alla Mostra viva del Mediterraneo di Valencia, e domenica, alla Fiera di Manresa, tra identità, poesia, suoni ed emozioni Concerti: Franca Masu vola in Spagna



ALGHERO - La voce di Franca Masu torna questo fine settimana in terra catalana per due grandi occasioni. Domani, venerdì 11 ottobre, si esibirà alla Mostra viva del Mediterraneo di Valencia. Domenica 13, invece, sarà protagonista della Fiera di Manresa. La accompagneranno sul palco Fausto Beccalossi all’accordeon, Luca Falomi alla chitarra ed il contrabbassista Salvatore Maltana.



A Valencia, una ventina di paesi nell'area del Mediterraneo saranno rappresentati nelle oltre sessanta attività che il festival offrirà alla sua settima edizione, in programma fino a domenica 20 ottobre. Con lo slogan “Il mese più mediterraneo”, l'evento multidisciplinare si concentrerà quest'anno su tre assi: migrazione, esilio e gioventù; le cui rispettive realtà segnano il futuro di molti paesi del bacino del Mediterraneo. L’incontro con gli scrittori, l’arte di strada, il teatro, la danza, le arti grafiche e visuali, le conferenze e la musica saranno protagoniste assolute, perché il dialogo tra le tante sponde sia sempre più aperto, ricco e fattivo. Masu formerà parte della sezione Musica, con un concerto in cui fonderà il catalano di Alghero al napoletano, al sardo ed all’italiano.



Gli altri artisti che insieme a lei aprono il ciclo “Trobada de Música del Mediterrani”, sono i Sufi Ansamble Mesudijja (gruppo dei Dervisci della Bosnia-Erzegovina), il gruppo Dolça Mediterráneo ed il valenciano Miquel Gil. Una delle novità di quest'anno sarà l'inclusione di un ciclo di gastronomia mediterranea attraverso laboratori di cucina, nonché la presentazione della Guida gastronomica dedicata “cucina migrante” di Valencia. Invece, alla 22esima edizione della Fiera di Manresa, quest’anno la Sardegna sarà il paese ospite e la cantante si esibirà con il suo trio e con la Banda de la Senia, un ensemble di fiati formato da settantacinque musicisti catalani.



