Condividi | A.B. 14:23 Fine settimana impegnativo per la società catalana, che chiude con un bilancio soddisfacente nei campionati femminili: vittorie per la prima squadra in serie B e per le selezioni giovanili Under18 A, Under16. Sconfitta per l´Under18 B. Questa sera, derby al PalaCorbia tra le due squadre che disputano il campionato Under18 regionale Un bel week-end targato Mercede



ALGHERO - Fine settimana impegnativo per la Mercede basket Alghero, che chiude con un bilancio soddisfacente nei campionati femminili. Nell’anticipo della seconda giornata di serie B, le ragazze guidate da coach Francesco De Rosa hanno vinto facilmente sul parquet del New basket Ploaghe per 42-85



Nel campionato regionale Under18, la compagine algherese prsenta due squadre. Domenica mattina, la “B” ha ceduto nettamente sul campo del Cus Cagliari A. Nel pomeriggio, la “A” ha ospitato l’Astro Cagliari al PalaCorbia. Il finale, in un incontro che non ha mai dato problemi alla formazione catalana, è di 104-46. Anche in quest’ultimo, fondamentale l’apporto di punti di Mitreva (29punti per lei, con 5triple) e Kaleva (16punti), entrambe in poco più di 20' di utilizzo. Da segnalare la buona prestazione delle algheresi Veronica Monti e Chiara Obinu, con 16punti a testa.



Sabato, era scesa in campo l'Under 16, che si è imposta 81-50 sul Cus Cagliari. Miglior marcatrice del match Asia Kaleva, con 28 punti, buona prestazione anche per Claudia Scarpa e Laura Masnata, autrici rispettivamente di 11 e 10punti.



Il prossimo turno per la Mercede inizia già questa sera (lunedì). Alle 19, al PalaCorbia di Via Pacinotti, si sfideranno le due formazioni Under 18 per il derby casalingo. Sabato 19 ottobre, alle 18, in Via degli Stendardi, riflettori accesi sul big match della serie B, con le biancoblu al primo vero test stagionale sul parquet dello Spirito Sportivo Cagliari. Infine, domenica 20, l'Under 16 giocherà a Sassari, contro il Basket'90 B. Commenti ALGHERO - Fine settimana impegnativo per la Mercede basket Alghero, che chiude con un bilancio soddisfacente nei campionati femminili. Nell’anticipo della seconda giornata di serie B, le ragazze guidate da coach Francesco De Rosa hanno vinto facilmente sul parquet del New basket Ploaghe per 42-85 [LEGGI] . Top scorer dell’incontro Tijana Mitreva con 25punti (per la seconda settimana consecutiva miglior marcatrice del campionato), seguita da Asia Kaleva con 20.Nel campionato regionale Under18, la compagine algherese prsenta due squadre. Domenica mattina, la “B” ha ceduto nettamente sul campo del Cus Cagliari A. Nel pomeriggio, la “A” ha ospitato l’Astro Cagliari al PalaCorbia. Il finale, in un incontro che non ha mai dato problemi alla formazione catalana, è di 104-46. Anche in quest’ultimo, fondamentale l’apporto di punti di Mitreva (29punti per lei, con 5triple) e Kaleva (16punti), entrambe in poco più di 20' di utilizzo. Da segnalare la buona prestazione delle algheresi Veronica Monti e Chiara Obinu, con 16punti a testa.Sabato, era scesa in campo l'Under 16, che si è imposta 81-50 sul Cus Cagliari. Miglior marcatrice del match Asia Kaleva, con 28 punti, buona prestazione anche per Claudia Scarpa e Laura Masnata, autrici rispettivamente di 11 e 10punti.Il prossimo turno per la Mercede inizia già questa sera (lunedì). Alle 19, al PalaCorbia di Via Pacinotti, si sfideranno le due formazioni Under 18 per il derby casalingo. Sabato 19 ottobre, alle 18, in Via degli Stendardi, riflettori accesi sul big match della serie B, con le biancoblu al primo vero test stagionale sul parquet dello Spirito Sportivo Cagliari. Infine, domenica 20, l'Under 16 giocherà a Sassari, contro il Basket'90 B.