Doppio appuntamento per "Anthyllis", la rassegna di canto corale manifestazione organizzata dall´Associazione musicale "Lo Frontuni" di Alghero, dall´associazione musicale Coro Polifonico "Città di Sennori", in collaborazione con l´Obra cultural de l´Alguer e con il Comune di Sennori Anthyllis, da Alghero a Sennori



ALGHERO – Doppio appuntamento per “Anthyllis”, la rassegna di canto corale manifestazione organizzata dall'Associazione musicale “Lo Frontuni” di Alghero, dall'associazione musicale Coro Polifonico “Città di Sennori”, in collaborazione con l'Obra cultural de l'Alguer e con il Comune di Sennori. Si inizia questa sera (domenica), alle 20, nella chiesa di San Michele.



Domani, lunedì 21 ottobre, alle 19.30, sarà la chiesa di San Biagio, a Sennori, a fare da scenario alla rassegna, che vedrà la partecipazione del coro femminile "Lo Frontuni", del coro femminile "Sa 'oghe de sos feminos sennaresos" e, a rendere questa prima edizione una rassegna internazionale, la corale catalana "Coral Camprodon".