ALGHERO - Prima sconfitta stagionale per la Mercede

Nella terza giornata del campionato regionale di serie B di pallacanestro femminile, la compagine algherese ha ceduto 76-70 sul parquet di Via degli Stendardi contro l'imbattuta Spirito Sportivo Cagliari.



Partita sempre in equilibrio, con le padrone di casa che hanno chiuso il primo quarto sul +2 (17-15), ma un parziale di 18-24 nei secondi 10' di gioco, ha mandato le ospiti negli spogliatoi in vantaggio di quattro lunghezze. Al rientro dall'intervallo lungo, le locali trovano subito il bandolo della matassa, con un 22-9 che indirizza la sfida sui binari più consoni alle cagliaritane. Negli ultimi dieci minuti, le algheresi ci provano, vincono il parziale (19-22), ma non basta.



Top scorer del match Asia Kaleva, autrice di 26 punti, ben coadiuvata da Carla Spiga con 14 e Giulia Canu con 11. Tra le padrone di casa, ci sono i 17 punti di Palmas, i 16 di Matta, i 14 di Canalis ed i 13 di Fois.



SPIRITO SPORTIVO CAGLIARI-MERCEDE ALGHERO 76-70:

SPIRITO SPORTIVO CAGLIARI:Hallquist, Mellino 2, Fois 13, Formisano, Astero 1, Concu 8, Melini 4, Matta 16, Loi 1, Palmas 17, Canalis 14. Coach Massa.

MERCEDE ALGHERO: Kaleva 26, Spiga 14, Lubrano, Corbia 4, Masnata 2, Mitreva 5, Canu 11, Zinchiri, Usai 8, Monti, Obinu. Coach Francesco De Rosa.

