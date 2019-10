Condividi | A.B. 10:10 Frenata per Sogeaal, che dopo un positivo agosto vede un settembre sotto il -5percento. Il Mario Mameli di Cagliari cresce del 4,7percento, mentre il Costa Smeralda di Olbia crolla al -6,8percento Vola Cagliari, Alghero e Olbia a bassa quota



ALGHERO – Cagliari continua a volare, brusco stop per Alghero ed Olbia. Questi i verdetti dei dati di traffico di settembre pubblicati da Assaeroporti. Nell'ultimo mese, il Riviera del corallo ha registrato 158.595 passeggeri, pari al 5,6percento in meno rispetto al settembre 2018. Dato in controtendenza rispetto ad agosto, quando si era segnato un positivo 5,7percento, grazie a 212.079 passeggeri.



Nei primi nove mesi di quest'anno, lo scalo algherese ha contato complessivamente 1.133.684 passeggeri, con una crescita rispetto al gennaio-settembre 2018 dello 0,9percento. Continua a crescere, invece, il “Mario Mameli” di Cagliari-Elmas, che a settembre ha segnato un +4,7percento, con 526.114 passeggeri. Crescita anche se con dati inferiori rispetto allo scorso agosto (9,2percento, per 611.283 passeggeri) ed ai primi nove mesi di quest'anno (8,2percento e 3.744.370 passeggeri).



