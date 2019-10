Condividi | Cor 12:05 Dopo le polemiche infuocate dei mesi scorsi e le promesse degli amministratori doveva essere una priorità la pulizia e la nuova governance del parcheggio di Piazza dei Mercati ad Alghero. Ecco invece la novità: chiusura anticipata e disservizi per gli automobilisti Multipiano, sempre peggio: chiusura alle 20.30



ALGHERO - Se non è una beffa, poco ci manca. Ecco il cartello malamente appiccicato sulla colonnina d'ingresso del multipiano di Piazza dei Mercati ad Alghero. Per tutto il periodo invernale - si legge nell'annuncio - chiusura dei cancelli dalle ore 20.30 della sera alle ore 8 della mattina seguente.



Per l'unico parcheggio pubblico presente nel centro della città si tratta soltanto dell'ultimo grave disservizio. Dopo le polemiche infuocate dei mesi scorsi e le promesse degli amministratori, infatti, doveva essere una priorità la pulizia e la nuova governance della struttura, rimasta invece completamente abbandonata a se stessa.



E' sufficiente fare un breve sopralluogo per capire l'anomala situazione in cui versa il multipiano di Alghero. Un pessimo biglietto da visita per tutti. Rifiuti e sporcizia ovunque, perfino le scale sempre più "incollate" mentre le polveri presenti nei piani interrati rendono anche l'aria potenzialmente insalubre. | PIETRO SARTORE | ROBERTO FERRARA | MONICA PULINA | ANTONELLO PERU Commenti ALGHERO - Se non è una beffa, poco ci manca. Ecco il cartello malamente appiccicato sulla colonnina d'ingresso del multipiano di Piazza dei Mercati ad Alghero. Per tutto il periodo invernale - si legge nell'annuncio - chiusura dei cancelli dalle ore 20.30 della sera alle ore 8 della mattina seguente.Per l'unico parcheggio pubblico presente nel centro della città si tratta soltanto dell'ultimo grave disservizio. Dopo le polemiche infuocate dei mesi scorsi e le promesse degli amministratori, infatti, doveva essere una priorità la pulizia e la nuova governance della struttura, rimasta invece completamente abbandonata a se stessa.E' sufficiente fare un breve sopralluogo per capire l'anomala situazione in cui versa il multipiano di Alghero. Un pessimo biglietto da visita per tutti. Rifiuti e sporcizia ovunque, perfino le scale sempre più "incollate" mentre le polveri presenti nei piani interrati rendono anche l'aria potenzialmente insalubre. | MAURIZIO PIRISI