Prosegue la tournèe giapponese di Domenico Balzani

video Condividi | Red 9:07 Prosegue la tournče giapponese di Domenico Balzani



Archiviati gli applausi del Teatro Verdi di Pordenone, il baritono algherese č impegnato in una tournče con “La Traviata”, l´opera di Giuseppe Verdi portata in Asia dalla Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste, con la Concert Doors. Balzani interpreta Germont. Lo spettacolo, partito venerdě da Nagoya, viene portato sui palcoscenici di Mito, Yokosuka, Musashino, Morioka, Matsudo, Tokyo, Takasaki, ancora Tokyo, Nerima e Niigata. Eccolo ai microfoni del Quotidiano di Alghero con il direttore generale del Teatro di Trieste Antonio Tasca Commenti Archiviati gli applausi del Teatro Verdi di Pordenone, il baritono algherese č impegnato in una tournče con “La Traviata”, l´opera di Giuseppe Verdi portata in Asia dalla Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste, con la Concert Doors. Balzani interpreta Germont. Lo spettacolo, partito venerdě da Nagoya, viene portato sui palcoscenici di Mito, Yokosuka, Musashino, Morioka, Matsudo, Tokyo, Takasaki, ancora Tokyo, Nerima e Niigata. Eccolo ai microfoni delcon il direttore generale del Teatro di Trieste Antonio Tasca • Guarda e condividi il video su Alguer.tv