Rassicurazioni sulla sanità di Alghero arrivano da Michele Pais. «Nessun depotenziamento. Abbiamo assicurato che verranno garantiti tutti i servizi». Mercoledì scorso nuova visita al Marino col sindaco Mario Conoci L´annuncio: potenziamento per Civile e Marino



ALGHERO - Si è svolta nella mattinata di mercoledì una nuova visita del presidente del Consiglio regionale della Sardegna, Miuchele pais, accompagnato dal sindaco di Alghero, Mario Conoci, presso le strutture ospedaliere algheresi. Ospedali sempre più in affanno, che lamentano carenze e inefficienze in numerosi servizi.



Inutile girarci intorno. All'indomani della riunione della Commissione Sanità del Consiglio regionale svoltasi nelle scorse settimane presso la sala biblioteca dell'ospedale Marino, tanti dubbi e più di una preoccupazione ha interessato medici, assistenti sanitari e politici del territorio [



Mancano, infatti, atti ed una linea chiara sulle future intenzioni dell'assessorato regionale che a parole, rassicura sulla volontà d'investire anche sulle prestazioni della sanità algherese. Rassicurazioni che, a più riprese, arrivano invece via social da Michele Pais che precisa: «Nessun depotenziamento. Abbiamo assicurato che verranno garantiti tutti i servizi e che la funzionalità dei reparti verrà rafforzata. L'assessore Mario Nieddu, dettagliatamente informato, è impegnato in una grandissima azione di potenziamento dei servizi».