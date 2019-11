Condividi | Red 11:04 Venerdì sera, Gabriele Grecu, Marcello Ibba, Giacomo Dessi, Mauro Vacca e Mario Dinaro saliranno sul palco del noto locale algherese per uno spettacolo in stile “Fab Four” The Vaghi: Beatles tribute band al Poco loco



ALGHERO – Venerdì 8 novembre, alle 22.30, sul palco del Poco loco di Alghero ci saranno The vaghi-Beatles tribute band. Gabriele “John Lennon” Grecu (chitarra, armonica e voce), Marcello “Paul McCartney” Ibba (basso e voce), Giacomo “George Harrison” Dessì (chitarra e voce), Mauro “Ringo Starr” Vacca (batteria e voce) e Mario Dinaro (tastiere) compongono la band che si esibisce proponendo uno spettacolo sulla storia dei fantastici quattro scarafaggi di Liverpool: “The Beatles”.



Il gruppo suona sempre esclusivamente dal vivo, riproducendo fedelmente l'atmosfera dei mitici Anni Sessanta, utilizzando costumi di scena e strumenti musicali simili a quelli che gli stessi Beatles usavano durante i loro concerti. Il repertorio dei Vaghi è talmente vasto da ricoprire l'intera carriera dei Fab Four, da “She loves you” a “Let it be”, passando per “A hard day’s night”, “All my loving”, “Michelle”, “Love me do”, “Can’t buy me love”, “Yellow submarine”, “Come togheter”, “Yesterday”, “Help!” e “Ticket to ride”.



Un tuffo nostalgico in un passato ancora vivo nell'animo di tanti, che continuano ad amare le musiche e lo spirito del gruppo più famoso al mondo di ogni tempo. L'ingresso per il nuovo appuntamento inserito nel calendario di "Non solo jazz 2019" costa 10euro.