Condividi | Red 22:16 La Provincia di Oristano ha appena comunicato al sindaco di Bosa Pier Franco Casula che i lavori di messa in sicurezza della strada, chiusa in mattinata da un rischio frana, si sono conclusi e la trafficata arteria stradale è stata riaperta al traffico veicolare Riaperta l´Alghero Bosa



ALGHERO – La strada Alghero-Bosa è stata riaperta. La Provincia di Oristano ha appena comunicato al sindaco di Bosa Pier Franco Casula che i lavori di messa in sicurezza della strada, chiusa ieri sera (martedì) da un rischio frana



Ieri sera, i Carabinieri delle Stazioni di Bosa e Montresta erano intervenuti al chilometro18 della panoramica per una segnalazione di pericolo, dovuta alle copiose piogge. Infatti, un masso rischiava di finire sulla strada.



Pronto l'intervento dei tecnici della Provincia di Oristano, che hanno lavorato in giornata per ripristinare il traffico. Situazione rimessa a posto in giornata. Commenti ALGHERO – La strada Alghero-Bosa è stata riaperta. La Provincia di Oristano ha appena comunicato al sindaco di Bosa Pier Franco Casula che i lavori di messa in sicurezza della strada, chiusa ieri sera (martedì) da un rischio frana [LEGGI] , si sono conclusi e la trafficata arteria stradale è stata riaperta al traffico veicolareIeri sera, i Carabinieri delle Stazioni di Bosa e Montresta erano intervenuti al chilometro18 della panoramica per una segnalazione di pericolo, dovuta alle copiose piogge. Infatti, un masso rischiava di finire sulla strada.Pronto l'intervento dei tecnici della Provincia di Oristano, che hanno lavorato in giornata per ripristinare il traffico. Situazione rimessa a posto in giornata.