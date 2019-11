Condividi | Red 10:16 Friday tribute night e Miramare clubbing: nel fine settimana, torna l´accoppiata vincente della modida algherese. Domani sera, per la prima volta, Solo Vasco in concerto, con Sheila Casu. Sabato, spazio al dj Fabrizio Solinas Un nuovo lungo weekend al Miramare



ALGHERO - Friday tribute night e Miramare clubbing, i due progetti culturali più importanti della movida invernale della Riviera del corallo, ritornano in scena al Miramare di Alghero. Friday Tribute Night, la rassegna dedicata ai migliori progetti di tributo ed omaggio presenti sul territorio sardo, è alla terza stagione e gode di notevole attenzione da parte del pubblico. Miramare clubbing invece è un’idea appena nata il cui obbiettivo è portare la “culture club” nel centro storico della città catalana di Sardegna. Questo fine settimana a tenere alti i vessilli saranno, venerdì 8, Solo Vasco–Vasco Rossi tribute band in concerto, e sabato 9 novembre, il dj giramondo Fabrizio Solinas.



Solo Vasco è lo storico tributo “made in Sardinia” al rocker di Zocca, quando ancora le tribute band non erano così richieste. Nel 2009, infatti, Sheila Casu dava gambe e cuore al suo intento. Sheila, appunto, perché Solo Vasco ha una peculiarità importante: ad interpretare il Blasco è una donna. La voce della cantante sassarese, se abbassata di qualche semitono, è quasi identica a quella del Vasco nazionale, e se a ciò si aggiunge una band di musicisti professionisti del calibro di Bachisio Ulgheri, Federico Canu, Cristiano Caria e Lello Fois la qualità e la fedeltà dello spettacolo sono garantiti. Il repertorio è ricercato e curato, vengono eseguiti molti brani storici alternati ai più recenti successi, ma sempre affidandosi all’arrangiamento live della canzone e non in quello in studio, scelta che da allo show un gusto graffiante, puramente rock.



Due volte al mese, nel locale di Piazza Sulis, si mettono da parte gli amplificatori, sul palco compaiono i giradischi ed il Miramare diventa un vero e proprio clubbing. Ancora una volta in consolle un veterano delle selezioni, uno dei pionieri dei selecter in Sardegna, che in questi lunghi trent'anni di carriera ha portato il proprio sound in quattro continenti: sabato, al Miramare clubbing, dj Fabrizio Solinas. Pop, rock, revival, latin le sonorità che Solinas mixerà sapientemente da dopo cena e per tutta la notte. I due appuntamenti sono ad ingresso libero.



