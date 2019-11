Condividi | Red 15:27 È pronto il nuovo ambulatorio chirurgico di base per l´unità operativa di Oculistica: la sala sarà dedicata agli interventi di specialità quali cataratte ed iniezioni intravitreali. L´ambulatorio, che ha ricevuto l´accreditamento da parte della Regione autonoma della Sardegna, aprirà domani mattina Un nuovo ambulatorio chirurgico per l´Oculistica



SASSARI – È pronto il nuovo ambulatorio chirurgico di base per l'unità operativa di Oculistica: la sala sarà dedicata agli interventi di specialità quali cataratte ed iniezioni intravitreali. L'ambulatorio, che ha ricevuto l'accreditamento da parte della Regione autonoma della Sardegna, aprirà domani, lunedì 11 novembre.



Alle 12.30, è previsto un incontro ed una breve cerimonia nei locali ristrutturati e rinnovati, anche con una donazione liberale dei privati, al piano terra nel padiglione della seconda Stecca Bianca, con ingresso da Viale San Pietro 43. Alla cerimonia di apertura, parteciperanno il presidente della Regione Christian Solinas e l'assessore regionale dell'Igiene e sanità Mario Nieddu.



Saranno presenti il direttore generale Nicolò Orrù ed il direttore sanitario Bruno Contu. Ed ancora, il direttore amministrativo Chiara Seazzu ed il direttore dell'unità operativa di Oculistica Francesco Boscia.