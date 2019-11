video Condividi | Red 19:11 Attorno alle 18.30 di oggi, una Fiat Doblò che transitava in Via Mazzini ed una motocicletta Yamaha che saliva in Via Vittorio Veneto sono entrate in collisione. Il centauro è stato precauzionalmente accompagnato al Pronto soccorso dell´Ospedale civile per controlli Incidente ad Alghero: motociclista in ospedale



ALGHERO – Ennesimo incidente in un degli incroci più trafficati di Alghero. Attorno alle 18.30 di oggi (giovedì), una Fiat Doblò che transitava in Via Mazzini ed una motocicletta Yamaha che saliva in Via Vittorio Veneto sono entrate in collisione.



A causarla, pare, una mancata precedenza. Situazione, purtroppo, abbastanza frequente in quell'intersezione. Pronto l'intervento del personale medico del 118, che ha soccorso il motociclista, terminato a terra con qualche escoriazione.



Poi, è stato deciso di trasportarlo precauzionalmente al Pronto soccorso dell'Ospedale civile per controlli. Sul posto anche i Vigili del fuoco del Distaccamento di Via Napoli, che hanno bonificato la zona, e gli agenti della Polizia municipale, che hanno effettuato i rilievi del caso e decongestionato il traffico veicolare.