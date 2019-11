Condividi | Red 23:39 Dalle 7 alle 17 di domani, si prevede la formazione e lo sviluppo di temporali di forte intensità sul Mar di Sardegna e Mar di Corsica. Questi potranno interessare anche il nordovest dell´Isola. I fenomeni saranno accompagnati da forti raffiche di vento dai quadranti meridionali Meteo: forti temporali sull´Isola



ALGHERO - Dalle 7 alle 17 di domani, lunedì 18 novembre, si prevede la formazione e lo sviluppo di temporali di forte intensità sul Mar di Sardegna e Mar di Corsica. Questi potranno interessare anche il nordovest dell'Isola.



Ad annunciarlo è la Direione generale della Protezione civile, con un avviso di condizioni meteorologiche avverse. I fenomeni saranno accompagnati da forti raffiche di vento dai quadranti meridionali



Inoltre, il Centro funzionale decentrato di Protezione civile ha emesso tre avvisi di allerta "codice giallo" (Criticità ordinaria) sul bacino del Logudoro. Il primo, dalle 7 alle 23.59 di domani, per rischio idrogeologico sul bacino del Logudoro; il secondo, per rischio idrogeologico per temporali, dalle 7 alle 16.59; il terzo per rischio idraulico, dalle 14 di oggi (domenica) e fino alle 23.59 di domani.