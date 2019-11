Condividi | Red 23:52 Settimana ricca di avvenimenti nel locale algherese. Si parte domani sera, con il talk show musicale per live club; si continua venerdì, con Mentre tutto scorre; sabato si balla con Miramare clubbing Tre giorni di eventi al Miramare



ALGHERO - Diversificare la tipologia di eventi, senza però mai dimenticare di seguire la rotta della qualità musicale. Giunto alla terza stagione di attività, il Miramare di Alghero amplia passo dopo passo la propria offerta nel panorama dell’intrattenimento invernale nella Riviera del corallo. Questa settimana, saranno tre i diversi appuntamenti nel locale algherese, con due anteprime assolute per la città catalana di Sardegna ed una scommessa che inizia a dare i suoi frutti.



La tre giorni di eventi inizia domani, giovedì 21 novembre, alle 19, quando, per la prima volta ad Alghero, sbarca “Videodrome”, un vero e proprio talk show musicale per live club a cui il pubblico assiste di persona. Videodrome è una sorta ci enciclopedia della musica da vedere e da sentire, un format durante il quale i due ideatori, Davide Merlini e Maddalena Unzamu, raccontano la storia del rock, del funk, dell’hip-pop e non solo alternando videoclip trasmessi su ledwall e vari schermi ad aneddoti, curiosità e gossip.



Venerdì 22, si continua in musica, ma questa volta dal vivo: per la terza tappa stagionale del “Friday tribute night” (la rassegna musicale dedicata ai migliori progetti di tributo presenti in Sardegna), saliranno sul palco i Mentre tutto scorre in concerto. Per il progetto di omaggio ai Negramaro, si tratta di un debutto assoluto nella Riviera del corallo. Ad interpretare Giuliano Sangiorgi è Fabrizio Sanna, una delle voci più importanti del panorama pop isolano, vanta numerosi premi e riconoscimenti tra cui il terzo posto assoluto alla 57esima edizione del Festival di Castrocaro. E la band è composta da professionisti di fama del calibro di Bachisio Ulgheri alla chitarra, Massimo Canu al basso e Federico Canu batteria. Lo show è costruito magistralmente, la voce di Sanna è capace di regalare emozioni uniche ed i brani scelti ripercorrono la quasi ventennale carriera del gruppo pugliese, dagli esordi alla reunion. In scaletta, oltre i grandi successi, c’è anche qualche sorpresa per i fan.



Dopo le due anteprime, sabato 23 sarà il momento di una scommessa che con costanza, mese dopo mese, inizia a dimostrarsi vincente: “Miramare clubbing”. Questa è la novità stagionale il cui obbiettivo è portare la club culture al centro della città di Alghero, ed in consolle, dopo l’ottimo esordio, tornerà a dirigere le danze Dj Claudio Lombardo. Il giovane selecter algherese ha da tempo dimostrato di avere gusto e capacità musicale per potersi esibire in situazioni importanti con il suo dj set adatto a diverse tipologie di pubblico.



Nella foto: Davide Merlini Commenti ALGHERO - Diversificare la tipologia di eventi, senza però mai dimenticare di seguire la rotta della qualità musicale. Giunto alla terza stagione di attività, il Miramare di Alghero amplia passo dopo passo la propria offerta nel panorama dell’intrattenimento invernale nella Riviera del corallo. Questa settimana, saranno tre i diversi appuntamenti nel locale algherese, con due anteprime assolute per la città catalana di Sardegna ed una scommessa che inizia a dare i suoi frutti.La tre giorni di eventi inizia domani, giovedì 21 novembre, alle 19, quando, per la prima volta ad Alghero, sbarca “Videodrome”, un vero e proprio talk show musicale per live club a cui il pubblico assiste di persona. Videodrome è una sorta ci enciclopedia della musica da vedere e da sentire, un format durante il quale i due ideatori, Davide Merlini e Maddalena Unzamu, raccontano la storia del rock, del funk, dell’hip-pop e non solo alternando videoclip trasmessi su ledwall e vari schermi ad aneddoti, curiosità e gossip.Venerdì 22, si continua in musica, ma questa volta dal vivo: per la terza tappa stagionale del “Friday tribute night” (la rassegna musicale dedicata ai migliori progetti di tributo presenti in Sardegna), saliranno sul palco i Mentre tutto scorre in concerto. Per il progetto di omaggio ai Negramaro, si tratta di un debutto assoluto nella Riviera del corallo. Ad interpretare Giuliano Sangiorgi è Fabrizio Sanna, una delle voci più importanti del panorama pop isolano, vanta numerosi premi e riconoscimenti tra cui il terzo posto assoluto alla 57esima edizione del Festival di Castrocaro. E la band è composta da professionisti di fama del calibro di Bachisio Ulgheri alla chitarra, Massimo Canu al basso e Federico Canu batteria. Lo show è costruito magistralmente, la voce di Sanna è capace di regalare emozioni uniche ed i brani scelti ripercorrono la quasi ventennale carriera del gruppo pugliese, dagli esordi alla reunion. In scaletta, oltre i grandi successi, c’è anche qualche sorpresa per i fan.Dopo le due anteprime, sabato 23 sarà il momento di una scommessa che con costanza, mese dopo mese, inizia a dimostrarsi vincente: “Miramare clubbing”. Questa è la novità stagionale il cui obbiettivo è portare la club culture al centro della città di Alghero, ed in consolle, dopo l’ottimo esordio, tornerà a dirigere le danze Dj Claudio Lombardo. Il giovane selecter algherese ha da tempo dimostrato di avere gusto e capacità musicale per potersi esibire in situazioni importanti con il suo dj set adatto a diverse tipologie di pubblico.Nella foto: Davide Merlini