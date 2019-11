video Condividi | Cor 13:00 Le multiple contusioni riportate hanno obbligato alcuni passanti ad allertare gli operatori del 118 di Alghero. Giunti immediatamente sul posto hanno trasportato lo sfortunato anziano al pronto soccorso. Le immagini dei soccorsi Anziano in bici cade sulla panchina: ferito



ALGHERO - Attimi di apprensione questa mattina (venerdì) sul viale che costeggia il Parco Manno di Alghero. Un anziano in sella ad una bicicletta, forse distratto da qualcosa, ha perso il controllo andando a sbattere su una panchina. Le multiple contusioni riportate hanno obbligato alcuni passanti ad allertare gli operatori del 118. Giunti immediatamente sul posto, hanno prestato il primo soccorso e trasportato lo sfortunato anziano al pronto soccorso. Presenti anche gli agenti della Polizia locale.