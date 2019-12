video Condividi | Cor 17:10 Christmas games per cestisti in erba: immagini



Pallacanestro Alghero, Basket 90 Sassari, Mercede Alghero, Coral Alghero, Balai Porto Torres e Dinamo Sassari. Tutte insieme per il Christmas games di minibasket, torneo disputatosi questa mattina al Pala Manchia di Alghero e dedicato alla memoria di Luisa Pisanu, la giovane cestista algherese prematuramente scomparsa. Una giornata di sport organizzata dalla Pallacanestro Alghero con i giovanissimi atleti delle categorie "libellule" e "scoiattoli" a contendersi la palla a spicchi. Al termine, applausi e medaglie per tutti. Ecco le immagini Commenti Pallacanestro Alghero, Basket 90 Sassari, Mercede Alghero, Coral Alghero, Balai Porto Torres e Dinamo Sassari. Tutte insieme per il Christmas games di minibasket, torneo disputatosi questa mattina al Pala Manchia di Alghero e dedicato alla memoria di Luisa Pisanu, la giovane cestista algherese prematuramente scomparsa. Una giornata di sport organizzata dalla Pallacanestro Alghero con i giovanissimi atleti delle categorie "libellule" e "scoiattoli" a contendersi la palla a spicchi. Al termine, applausi e medaglie per tutti. Ecco le immagini • Guarda e condividi il video su Alguer.tv