Da mercoledì riapre l´Alghero-Bosa



ALGHERO - A partire dalla mattinata di domani, mercoledì 11 dicembre, sarà ripristinata la circolazione sulla Strada provinciale 105 Alghero Bosa. La strada era stata chiusa al traffico dall’Amministrazione provinciale per ragioni di sicurezza nella serata del 28 novembre, quando, a seguito delle abbondanti precipitazioni meteoriche, oltre ad alcuni smottamenti sulla carreggiata, era stato riscontrato un cedimento significativo del rilevato stradale.



Il transito viene riaperto in regime di senso unico alternato, regolamentato da semaforo, mediante restringimento della carreggiata stradale, con limite di velocità di percorrenza a 30chilometri orari, nonché l’ulteriore limitazione al transito dei veicoli aventi una massa superiore ai 35quintali. Per verificare il permanere delle condizioni di transitabilità in sicurezza, sono state effettuate nei giorni scorsi, apposite verifiche strutturali, e solo dopo le prove di carico eseguite, è stata accertata la transitabilità del suddetto tratto stradale.



Fino a nuovo ordine, la strada sarà dunque nuovamente percorribile dalle 7 di domani, con le limitazioni imposte dal Settore Viabilità della Provincia di Sassari con l'ordinanza n.18/2019, fatte salve quelle già imposte dalla precedente ordinanza 15/bis del 2014.