video Condividi | A.B. 23:11 Il Banco di Sardegna Sassari si impone 82-86 sul campo del Lietkabelis nel match valido come Game 8 del Gruppo A della Basketball champions league. Nel prossimo turno, il Banco affronterà Ankara nello scontro di alta classifica, in programma mercoledì 18 dicembre, al PalaSerradimigni La Dinamo sbanca la Cidi Arena



SASSARI – Il Banco di Sardegna Dinamo Sassari si impone 82-86 sul campo del Lietkabelis nel match valido come Game 8 del Gruppo A della Basketball champions league. I ragazzi di coach Gianmarco Pozzecco ritorna alla vittoria in coppa e lo fa alla Cidi Arena, al termine di un match combattuto fino all’ultimo giro di cronometro. Nel prossimo turno, il Banco affronterà Ankara nello scontro di alta classifica, in programma mercoledì 18 dicembre, al PalaSerradimigni.



Starting five biancoverde con Spissu, Bilan, Sorokas, Pierre e Vitali, Lietkabelis risponde con Sakic, Lipkevicius, Sajus, Dimsa e Valinskas. Avvio sprint dei sassaresi, che nei primi 7’ tirano con il 100percento e scrivono subito un break di 0-8: apre le danze Spissu, seguito da Bilan e Pierre. I padroni di casa si sbloccano con Sakic, che mette a segno i primi 5punti dei lituani, ma il Banco continua la sua corsa con Bilan e Spissu. Il gioco da 4punti del play sassarese vale il +12. Il Lietkabelis piazza un miniparziale con Lekunas ed accorcia, Vitali e Gentile si iscrivono a referto e dopo 10’ è 12-24 per gli isolani. In avvio di secondo quarto, Sassari piazza un break con la coppia Evans-Pierre, ci sono minuti importanti per McLean e la tripla di Gentile sigla il +20. Sakic scuote i padroni di casa con 6punti di fila e coach Pozzecco chiama minuto. I sassaresi ricacciano indietro il Lietkabelis con Bilan e Sorokas. Alla seconda sirena il tabellone dice 29-42.



Al rientro dall'intervallo lungo, la compagine lituana accorcia le distanze trascinata da Sakic: 3+1 per Evans a ricacciare indietro gli avversari. Ma il Lietkabelis vuole proseguire la sua striscia positiva e riporta lo svantaggio sotto la doppia cifra, complice qualche difficoltà nella fase offensiva degli uomini di Pozzecco, che per quasi 4’ segnano solo a cronometro fermo. Sorokas riporta i biancoverdi avanti di 10, Valinskas accorcia: il libero di McLean che fa 1/2 dalla lunetta chiude il terzo quarto 52-61. Gentile apre l’ultima frazione con il canestro che riporta il Banco avanti in doppia cifra, break lituano con Lipkevicius e Dimsa del -6. La bomba di Gentile ricaccia indietro il Lietkabelis, ma il fallo antisportivo sanzionato proprio al numero 22 permette a Lipkevicius di riportare i suoi a -6. Canestro and one di Spissu a dare ossigeno ai sassaresi, Dimsa si accende dall’arco e con due triple di fila riporta i padroni di casa ad un possesso (66-69): time-out Dinamo. 2+1 di Pierre e tripla di Lipkevicius. Sakic riporta i suoi a -1, Bilan ricaccia indietro i lituani con due canestri di fila, che convincono coach Canak a chiamare minuto con 4’ da giocare. Jerrells allunga il parziale sassarese con la bomba del +8. I padroni di casa si riportano a contatto con un miniparziale di 4punti, il tecnico sanzionato alla panchina sarda permette a Sakic di infilare il libero che riporta i lituani a -3. Evans trova il canestro nel momento più importante: con 35” da giocare, il Banco è avanti 76-81. Canestro di Valinskas, Pierre non sbaglia a cronometro fermo. Sakic riporta i suoi ad un possesso sfruttando i 3liberi a sua disposizione, Evans monetizza il fallo di Dimsa e mette in cassaforte la vittoria: è 82-86.



LIETKABELIS-BANCO DI SARDEGNA DINAMO SASSARI 82-86:

LIETKABELIS: Olujobi, Sakic 31, Sinovec, Lekunas 6, Lipkevicius 14, Maldunas 4, Sajus 4, Normantas, Dimsa 13, P.Valinskas 10, M.Valinskas, Valciunas. Coach Nenad Canak.

BANCO DI SARDEGNA DINAMO SASSARI: Spissu 14, McLean 7, Bilan 10, Bucarelli, Devecchi, Sorokas 9, Evans 17, Magro, Pierre 15, Gentile 9, Vitali 2, Jerrells 3. Coach Gianmarco Pozzecco.

PARZIALI: 12-24, 29-42, 52-61.



Nella foto: Jamel McLean Commenti SASSARI – Il Banco di Sardegna Dinamo Sassari si impone 82-86 sul campo del Lietkabelis nel match valido come Game 8 del Gruppo A della Basketball champions league. I ragazzi di coach Gianmarco Pozzecco ritorna alla vittoria in coppa e lo fa alla Cidi Arena, al termine di un match combattuto fino all’ultimo giro di cronometro. Nel prossimo turno, il Banco affronterà Ankara nello scontro di alta classifica, in programma mercoledì 18 dicembre, al PalaSerradimigni.Starting five biancoverde con Spissu, Bilan, Sorokas, Pierre e Vitali, Lietkabelis risponde con Sakic, Lipkevicius, Sajus, Dimsa e Valinskas. Avvio sprint dei sassaresi, che nei primi 7’ tirano con il 100percento e scrivono subito un break di 0-8: apre le danze Spissu, seguito da Bilan e Pierre. I padroni di casa si sbloccano con Sakic, che mette a segno i primi 5punti dei lituani, ma il Banco continua la sua corsa con Bilan e Spissu. Il gioco da 4punti del play sassarese vale il +12. Il Lietkabelis piazza un miniparziale con Lekunas ed accorcia, Vitali e Gentile si iscrivono a referto e dopo 10’ è 12-24 per gli isolani. In avvio di secondo quarto, Sassari piazza un break con la coppia Evans-Pierre, ci sono minuti importanti per McLean e la tripla di Gentile sigla il +20. Sakic scuote i padroni di casa con 6punti di fila e coach Pozzecco chiama minuto. I sassaresi ricacciano indietro il Lietkabelis con Bilan e Sorokas. Alla seconda sirena il tabellone dice 29-42.Al rientro dall'intervallo lungo, la compagine lituana accorcia le distanze trascinata da Sakic: 3+1 per Evans a ricacciare indietro gli avversari. Ma il Lietkabelis vuole proseguire la sua striscia positiva e riporta lo svantaggio sotto la doppia cifra, complice qualche difficoltà nella fase offensiva degli uomini di Pozzecco, che per quasi 4’ segnano solo a cronometro fermo. Sorokas riporta i biancoverdi avanti di 10, Valinskas accorcia: il libero di McLean che fa 1/2 dalla lunetta chiude il terzo quarto 52-61. Gentile apre l’ultima frazione con il canestro che riporta il Banco avanti in doppia cifra, break lituano con Lipkevicius e Dimsa del -6. La bomba di Gentile ricaccia indietro il Lietkabelis, ma il fallo antisportivo sanzionato proprio al numero 22 permette a Lipkevicius di riportare i suoi a -6. Canestro and one di Spissu a dare ossigeno ai sassaresi, Dimsa si accende dall’arco e con due triple di fila riporta i padroni di casa ad un possesso (66-69): time-out Dinamo. 2+1 di Pierre e tripla di Lipkevicius. Sakic riporta i suoi a -1, Bilan ricaccia indietro i lituani con due canestri di fila, che convincono coach Canak a chiamare minuto con 4’ da giocare. Jerrells allunga il parziale sassarese con la bomba del +8. I padroni di casa si riportano a contatto con un miniparziale di 4punti, il tecnico sanzionato alla panchina sarda permette a Sakic di infilare il libero che riporta i lituani a -3. Evans trova il canestro nel momento più importante: con 35” da giocare, il Banco è avanti 76-81. Canestro di Valinskas, Pierre non sbaglia a cronometro fermo. Sakic riporta i suoi ad un possesso sfruttando i 3liberi a sua disposizione, Evans monetizza il fallo di Dimsa e mette in cassaforte la vittoria: è 82-86.LIETKABELIS-BANCO DI SARDEGNA DINAMO SASSARI 82-86:LIETKABELIS: Olujobi, Sakic 31, Sinovec, Lekunas 6, Lipkevicius 14, Maldunas 4, Sajus 4, Normantas, Dimsa 13, P.Valinskas 10, M.Valinskas, Valciunas. Coach Nenad Canak.BANCO DI SARDEGNA DINAMO SASSARI: Spissu 14, McLean 7, Bilan 10, Bucarelli, Devecchi, Sorokas 9, Evans 17, Magro, Pierre 15, Gentile 9, Vitali 2, Jerrells 3. Coach Gianmarco Pozzecco.PARZIALI: 12-24, 29-42, 52-61.Nella foto: Jamel McLean • Guarda e condividi il video su Alguer.tv