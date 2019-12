Condividi | Antonio Burruni 10:12 Si disputeranno nel fine settimana le finali della 58esima edizione dei Campionati Sociali Assoluti di tennis maschile e femminile, singolare, doppio e doppio misto. L´ingresso per il pubblico è gratuito Al Tennis club Alghero si assegnano i titoli



ALGHERO - Tutto pronto. Si disputeranno nel fine settimana, sui campi in green set del Tc Alghero, le finali della 58esima edizione dei Campionati Sociali Assoluti di tennis maschile e femminile, singolare, doppio e doppio misto.



Un torneo che sarebbe dovuto durare due settimane ma che, a causa del maltempo, si è protratto per circa un mese. L'ingresso per il pubblico è gratuito. I tabelloni sono stati allestiti dal giudice arbitro Giuseppe Calise.



Ecco il dettaglio. Nel singolare maschile, il titolo se lo giocheranno Davide Piras (6-3 6-1 a Enrico Piras) e Paolo Bassu (6-4 3-6 6-4 a Giovanni Pirisi), mentre nel femminile, la sfida sarà tra Claudia Bardino (6-1 6-0 ad Antonella Cuccureddu) ed Anastasia Ogno (6-7 6-1 6-2 su Martina Ingrao). I tabelloni di doppio sono ancora in fase di recupero.



Nella foto: Paolo Bassu